Varios dirigentes le bajaron el pulgar a Diego Monarriz en Nacional e impulsan el interinato de Rafael García

Varios dirigentes de Nacional impulsan el interinato de Rafael García como director técnico de Nacional tras el despido de Jorge Bava. Si bien por el momento no existe una resolución sobre los pasos a seguir en el cargo, múltiples integrantes de la comisión directiva consideran que lo mejor es que asuma hasta el clásico y luego se evalúe qué determinación tomar.

La posibilidad de que asuma el argentino Diego Monarriz perdió fuerza luego de que múltiples directivos rechazaran la propuesta de Flavio Perchman, según le dijeron a Ovación fuentes de la oposición.

Diego Monarriz, DT de Danubio. Foto: Estefanía Leal.

"Monarriz no va, eso seguro, ya le bajamos varios el pulgar", trasladaron.

García dirigió este lunes a la Tercera División, que goleó 3-0 a Liverpool. En caso de que se confirme su arribo como interino, tendría como principal objetivo enfrentar a Progreso el próximo domingo 23 de agosto y luego visitar a Peñarol el

30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

García lidera las juveniles del tricolor desde el 22 de octubre del 2023 cuando se hizo cargo de la Tercera. Ya tiene experiencia como interino por haber dirigido un partido frente al negriazul en la temporada 2024.

Aquella vez el Bolso se impuso 2-1 en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

De todas formas, el arribo de García no está confirmado y se aguarda por la resolución de Perchman, líder del área deportiva de Nacional.

Jorge Bava fue despedido y Sebastián Eguren renunció como mánager general

Jorge Bava, el entrenador de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Jorge Bava fue despedido de su cargo como entrenador del tricolor tras la racha adversa de resultados. En 25 partidos obtuvo 11 victorias, sufrió 11 derrotas e igualó en tres ocasiones. Tuvo el peor arranque del siglo XXI en materia de puntos obtenidos y no pudo consolidar una idea de juego como lo había hecho en los anteriores equipos donde estuvo.

En el caso de Sebastián Eguren, la decisión fue unilateral por la crisis futbolística que atraviesan. Renunció junto con el secretario técnico Martín Ligüera por entender que era momento de un cambio.

En declaraciones públicas Eguren descartó cualquier tipo de conflicto interno y puso el foco específico en los resultados conseguidos en lo que va del año.

