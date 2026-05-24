Uruguay y una década para el olvido en la fase de grupos de Copa Libertadores: apenas 32% de clasificación

El orden fue meramente un tema de calendario. Ya sea primero Nacional o luego Peñarol, ambos quedaron afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos lo que, más allá de los rivales que tuvieron en sus respectivas zonas, está muy lejos de las metas que se trazaron.

Si bien hoy apostar a ser campeón es casi utópico, los grandes del fútbol uruguayo pasaron a considerar una buena participación alcanzar los octavos o los cuartos de final de la competencia, pero en 2026 estuvieron muy lejos, pero tampoco es novedad si se repasa la última década.

Un análisis rápido de las últimas 10 ediciones del máximo certamen continental afirma que solo se avanzó siete veces de 22 posibles a la fase de los 16 mejores de la competencia.

Nacional, Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting y Rentistas fueron los que lo intentaron y solo el Bolso y el Carbonero lo consiguieron. El tricolor superó la primera fase de la competencia en cinco ocasiones, mientras que las dos restantes fueron para el aurinegro. Los de Belvedere, los del Parque Rodó y el Bicho Colorado no lo consiguieron nunca en estos últimos 10 años en los que alcanzaron esta instancia.

Nacional lo supo hacer en 2017, 2019, 2020, 2023 y 2024, mientras que Peñarol también lo consiguió en 2024 —siendo la única temporada de la última década en la que avanzaron ambos— y 2025.

La eliminación de Nacional tras el empate ante Universitario en el Gran Parque Central provocó la quinta ocasión en la que el Bolso no puede avanzar en los últimos 10 años, mientras que la igualdad 1-1 ante Corinthians, llevó a que Peñarol alcance las seis ocasiones sin poder cruzar la barrera de los grupos.

Defensor Sporting lo intentó en 2018 y no lo consiguió, tampoco pudo hacerlo Rentistas en 2021, mientras que Liverpool contó con chances en 2023 y 2024, pero tampoco pudo superar dicha instancia.

Estos números marcan que solo se logró avanzar en el 32% de las veces que se intentó y demuestra lo cuesta arriba que se ha convertido una instancia que en otras épocas era tan solo el primer paso.

La edición 2027 volverá a poner otros cuatro cuadros en el certamen. Dos en fases previas —aspirando llegar a fase de grupos— y otros dos directamente en la ronda de los 32 mejores del certamen, pero seguramente con una nueva ilusión de poder romper la racha y que Uruguay vuelva a tener equipos entre los 16 mejores porque desde 2022 que no ocurría que se jueguen los octavos de final sin la presencia de ningún equipo de nuestro país, el tercero —solo por detrás de Brasil y Argentina— con más títulos en la historia de la competencia.

Copa Sudamericana

Mientras Montevideo City Torque ya se aseguró estar entre los dos primeros lugares de su grupo, Boston River ya quedó eliminado y Juventud de Las Piedras todavía aspira a tener su chance de seguir en la competencia internacional, hay que remarcar que la historia en el segundo certamen más importante de clubes sudamericanos es apenas un poquito mejor.

Desde 2021 que la Copa Sudamericana se juega con fase de grupos —ya que antes era con cruces de eliminación directa— y aunque en las dos primeras ediciones solo avanzaba el líder se considerará positivo el segundo puesto que Montevideo City Torque conquistó en esa temporada porque hoy lo haría jugar playoffs con un equipo de Copa Libertadores. Además en esa misma temporada, Peñarol siguió en competencia por ser líder tras una gran campaña, aunque en 2023 la terminó sin sumar unidades.

Los otros dos que pudieron lograrlo hasta 2025 fueron Racing (en 2024) y Cerro Largo (el año pasado), más allá de que nunca fue siendo puntero, sino como uno de los segundos lo que los obligó a jugar por un lugar en octavos de final con un tercero de Copa Libertadores, con la particularidad de que ambos cayeron en esas llaves.

Wanderers y River lo intentaron una vez y no pudieron. Danubio no lo concretó en dos ocasiones, mientras que el año pasado no pudieron avanzar ni Boston River, ni Racing.

El saldo es de cuatro clasificaciones en 11 intentos, lo que marca un total del 36%.