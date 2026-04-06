Uruguay ante Ecuador por el Campeonato Sudamericano sub 17; a qué hora juegan y dónde verlo

Uruguay enfrentará a Ecuador en un duelo clave que le puede permitir a la Celeste trepar a lo más alto del grupo A del Sudamericano sub 17 en caso de obtener los tres puntos.

La Celeste, dirigida por Ignacio González, viene de empatar uno a uno ante Chile y Paraguay en sus dos partidos disputados, ahora se prepara para dos compromisos claves: enfrentará a Ecuador en la próxima fecha y luego cerrará la fase de grupos ante Colombia.

El encuentro ante el seleccionado ecuatoriano será el próximo martes 7 de abril a las 17:00 horas y lo podrán ver por la señal de Directv Sports. En televisión estará en la señal 610/1610 HD y en la plataforma de streaming de DGO.

Uruguay volvió a empatar y quedó segundo en su grupo con dos fechas disputadas

El combinado celeste sumó un punto en su segunda presentación en el Sudamericano sub 17 al empatar uno a uno frente a Paraguay en el Estadio Carfem de Ypané. Los dirigidos por Ignacio González, que venían de igualar en el debut, suman dos unidades y se ubican como escoltas en el Grupo A.

El conjunto local golpeó primero a los 25 minutos, cuando Giovanni López conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Héctor Salinas. Paraguay incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja pocos minutos después, pero el travesaño le negó el gol a Tobías Jara.

Sin haber generado demasiado, Uruguay encontró la igualdad a los 39 minutos. Tras un tiro de esquina de Nicolás Scotti, apareció Thiago Mora para anticipar en el área y poner el 1 a 1 con un cabezazo certero.

En el complemento el partido se hizo más abierto, con llegadas para ambos lados, aunque Paraguay fue el que mostró mayor iniciativa en busca del triunfo. De todas formas, el marcador no volvió a moverse y el reparto de puntos terminó siendo definitivo.

Más allá del resultado, el empate dejó sensaciones encontradas para la Celeste: si bien logró reaccionar tras estar en desventaja, le costó sostener el control del partido y mostró fragilidad en defensa, especialmente en el juego aéreo. En varios pasajes del segundo tiempo, Paraguay impuso su ritmo y exigió al fondo uruguayo, que debió redoblar esfuerzos para mantener la igualdad. Aun así, el combinado celeste volvió a evidenciar carácter para competir y sigue sumando en un grupo que se presenta muy parejo.

La Celeste, dirigida por Ignacio González, venía de empatar también uno a uno ante Chile en el debut y ahora se prepara para dos compromisos claves: enfrentará a Ecuador en la próxima fecha y luego cerrará la fase de grupos ante Colombia.

Las posiciones del grupo A tienen a Ecuador como líder con cuatro unidades en dos partidos disputados. Uruguay aparece segundo con dos puntos obtenidos en dos encuentros. Chile y Colombia están en los puestos tres y cuatro respectivamente ya que empataron en el único cruce que disputaron y Paraguay cierra el grupo con un solo punto en dos fechas disputadas.

El último partido de los dirigidos por González en fase de grupos será el jueves 9 de abril a las 17 horas ante Colombia en el Estadio Carfem de Ypané.

El torneo otorga cuatro cupos directos al Mundial sub 17 de Qatar para los semifinalistas, mientras que los equipos que terminen terceros y cuartos disputarán playoffs por los restantes lugares.