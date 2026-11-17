Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo del fútbol gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 16 de noviembre

Nicolás Azambuja (Athlético Paranaense)

El juvenil surgido en Danubio le dio la victoria a Athletico Paranaense por 1-0 ante Paraná como local en final de ida de la Copa Paraná.

⚽️ AZAMBUJA É O NOME DELE!



O atacante aproveita o rebote e coloca o Furacão em vantagem na final da Copa Paraná.



🎥 Rede Furacão pic.twitter.com/uIE8mBGCHT — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 17, 2026

Pablo Lavandeira (Atlético Grau)

En el fútbol de Perú, Deportivo Moquegua se quedó con un triunfo agónico ante Atlético Grau, que se había puesto en ventaja con un gol del uruguayo Pablo Lavandeira.

Joaquín Pereira (ADT)

El defensor Joaquín Pereyra marcó el empate 2-2 para Asociación Deportiva Tarma, que rescató un punto clave ante Cusco por la permanencia en la Liga de Perú.