Tras la jornada del sábado Peñarol conservó la punta de la Anual: así están las tablas de la Liga AUF Uruguaya
Tras la caída de Deportivo Maldonado ante Juventud, el Carbonero llegará al clásico como líder de la tabla del año. Además Montevideo City Torque se subió a la cima del Clausura.
La jornada del sábado de la Liga AUF Uruguaya no trajo cambios en la cima de la Tabla Anual. Tras la caída de Deportivo Maldonado en su visita a Juventud, Peñarol llegará al clásico como el único líder de la acumulada.
El fernandino perdió 2-0 por doblete de Ramiro Peralta y recibió además la mala noticia de la expulsión de su arquero Diego Segovia. Ahora el Carbonero tendrá la chance ante Nacional de estirar su ventaja sobre el Depor, mientras que Racing tendrá la oportunidad de recuperarla en caso de que el equipo de Diego Aguirre no sume de a tres en el Campeón del Siglo.
La que sí tuvo movimientos fue la tabla del Torneo Clausura. Montevideo City Torque mantuvo el puntaje perfecto tras ganarle de atrás a Defensor Sporting y de esta manera le dio caza a Liverpool, que el domingo intentará tomar la punta nuevamente en soledad tras enfrentar a Cerro Largo en el Ubilla.
Quien dejó pasar la oportunidad de liderar fue Boston River, que al empatar 1-1 con Cerro quedó uno por detrás de los punteros. Precisamente el Villero dejó pasar la chance de salir de la zona roja. Wanderers terminó siendo el gran ganador de la fecha en la tabla del descenso, que goleó a Central Español 3-0 y estiró dos puntos la ventaja con el Villero y tres con Danubio, que volvió a caer agónicamente ante Progreso.
Así está la tabla del Clausura
Liverpool (9) y Montevideo City Torque (9) lideran con puntaje ideal. Boston River (8) los escolta con un partido más.
Así está la Anual
La tabla del año es liderada por Peñarol (47), seguido por Deportivo Maldonado (46) y Racing (46). Tanto el Carbonero como el Cervecero pueden terminar como punteros al cierre de la cuarta fecha. Además Montevideo City Torque (44) se prendió a la pelea.
Así está la tabla del descenso
Wanderers (73) fue el gran ganador de la fecha en la fatídica. Superó a Cerro (71) y estiró la ventaja sobre Danubio (67). Además conservó la diferencia con Progreso (58) que sigue lejos, pero que sumó un triunfo que lo entona a seguir peleando.
Así sigue la fecha
DOMINGO 30
Peñarol vs. Nacional
Hora: 15:30
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Taran y Carlos Barreiro
Cuarto árbitro: Federico Arman
VAR: Leodan Gonzalez, Antonio Garcia y Santiago Fernandez
Cerro Largo vs. Liverpool
Hora: 19:00
Estadio: Estadio Ubilla
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Nicolás Piaggio y Carlos Roca
Cuarto árbitro: Federico Río
VAR: Jonathan Fuentes y Horacio Ferreiro
LUNES 31
Racing vs. Albion
Hora: 15:30
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Hernan Heras
Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez
Cuarto árbitro: Kevin Fontes
VAR: Daniel Fedorczuk y Mathías Muniz
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