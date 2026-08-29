Juventud 1-0 Deportivo Maldonado en vivo por el Torneo Clausura: gran centro de Pereiro y cabezazo de gol de Peralta

La maratónica jornada de sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura tiene un partido que promete y es el que el desde las 14:00 horas protagonizan Juventud de Las Piedras y Deportivo Maldonado en el Parque Artigas de la localidad canaria.

Se trata de un encuentro que tiene varios atractivos ya que el equipo de Sergio Blanco necesita puntos para seguir metido en el objetivo de meterse en una copa internacional de cara a la temporada 2027, mientras que el de Gabriel Di Noia tiene esa misma meta pero también más ambición ya que si este sábado gana, quedará —al menos hasta el domingo— como único puntero de la Tabla Anual.

Primer tiempo

Luego de un inicio en el que el pedrense tuvo una chance clara pero en una jugada en la que los árbitros cobraron posición fuera de juego, el trámite pasó de inmediato a ser dominado por la visita.

A los 3 minutos, Juan Manuel Ramos desbordó por la izquierda y mandó un centro rastrero al área que conectó Santiago Ramírez, pero su remate se fue apenas afuera en lo que bien pudo ser el primer gol de la tarde en el Parque Artigas.

Pero a los 14', el que llegó fue el local y lo hizo con peligro sobre el arco de Diego Segovia, quien cubrió bien y atajó un remate evitando el gol en una jugada que trajo polémica porque hubo revisión del VAR ante una posible falta dentro del área del Depor.

Bruno Larregui se metió en el área y antes de habilitar a su compañero pero después de soltar la pelota, recibió una clara falta de Facundo Tealde que todo Juventud protestó ya que entendía que había penal.

El árbitro Felipe Vikonis fue llamado por sus compañeros del VAR y la jugada fue revisada, pero el equipo arbitral decidió no sancionar tiro penal instalándose la polémica en el Parque Artigas.

Luego, a los 21' y de contra, la visita tuvo una chance muy clara que Sebastián Sosa se encargó de atajar con una gran intervención y en la recarga, a los 22', Gastón Pereiro frotó la lámpara y desde la derecha, puso un preciso centro al área para que apareciera Ramiro Peralta, quien de cabeza anotó el 1-0.

Juventud de Las Piedras vs. Deportivo Maldonado

TORNEO CLAUSURA

Hora: 14:00

Cancha: Parque Artigas de Las Piedras

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Héctor Bergaló, Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Diego Rivero.

Goles: 22' Ramiro Peralta (Juventud de Las Piedras).

Amarillas: 19' Santiago Cartagena (Deportivo Maldonado).