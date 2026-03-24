Tiago Palacios es figura en el Estudiantes del Cacique Medina que goleó 5-0 y pelea su zona en el Apertura

Una lesión lo sacó de los primeros partidos del año y no permitió que el técnico Eduardo Domínguez lo tuviera en cuenta. En su regreso, fueron pocos los minutos que tuvo porque sumaron 116' en tres partidos (promediando 39'), pero algo cambió con Tiago Palacios cuando llegó el Cacique Medina a Estudiantes de La Plata.

Con el entrenador uruguayo pareció recuperar la confianza, se acercó mucho más al arco rival y desde que asumió el nuevo técnico es el futbolista con más participaciones de gol del equipo porque suma tres goles y dos asistencias en los cinco partidos que lleva dirigidos el uruguayo. Además pasó a promediar 78 minutos por encuentro.

Precisamente las dos habilitaciones las dio este lunes cuando el Pincha recibió a Central Córdoba en uno de los partidos que cerró la fecha 12 y donde el local goleó 5-0 con la particularidad de que todos los tantos llegaron en el complemento.

Alexis Castro, futbolista con pasado en Nacional, fue el encargado de abrir el marcador cuando se jugaba el segundo minuto del complemento. Luego apareció el tanto de Mikel Amondarain y la primera asistencia de Palacios a los 70'. Por último apareció el hat-trick de Adolfo Gaich que marcó a los 80', 85' y 88', siendo uno de esos tantos con pase gol del volante ofensivo uruguayo.

Además de Palacios, también tuvo minutos Gabriel Neves que ingresó a los 70' en lugar de Alexis Castro, mientras que Fernando Muslera estuvo ausente al defender a la selección uruguaya. En la visita fue titular Michael Santos, disputando los 90 minutos.

Tiago Palacios con pelota, en el partido entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba. Foto: @EdelpOficial.

Con este triunfo, Alexander Medina quedó con saldo positivo desde que asumió en el Pincha porque llegó a tres triunfos (Newells, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba) y dos derrotas (Vélez y Lanús). Cabe recordar que el equipo de La Plata marcha segundo en la Zona A del Torneo Apertura y a solo un punto de Vélez que es el líder con 22 unidades.

Los ocho mejores de cada zona accederán a los octavos de final del certamen que luego pasará a un formato de eliminación directa donde el local será el equipo mejor ubicado en la tabla. Así hasta llegar a la gran final donde se conocerá al primer campeón de la temporada.