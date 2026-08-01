Tabaré Silva: el destaque a Nacional pese a su presente, las bajas para enfrentarlo y el envión de Progreso

Para Progreso cada partido es una final, en esta lucha de mantenerse en Primera. Lo espera una visita complicada al Gran Parque Central pero con un envión clave como el de venir de ganarle al líder de la Liga AUF Uruguaya, Deportivo Maldonado. “El último partido, no solo por los tres puntos, sino por la confianza que genera ganarle a un rival como fue por Deportivo, que viene primero en la Anual, que está haciendo un gran año, y por la forma también que se logró, porque quedamos con 10 a los 15 minutos del segundo tiempo, nos dio un envión muy grande. Precisábamos eso en nuestra casa por el aspecto anímico”, expresó el entrenador Tabaré Silva.

Nahuel "Magia" López ante la marca de Juan Martín Ginzo en Progreso vs. Deportivo Maldonado. Foto: @ProgresoOficial

Mañana, desde las 18:30 será ante un Nacional que llega golpeado, pero al que no le ganan desde hace cinco años por este torneo. Para quebrar este invicto tricolor hay que remontarse al 19 de setiembre de 2021, cuando el Gaucho, dirigido por Álvaro Fuerte, se impuso 1-0 con gol de Gastón Colman en el Gran Parque Central.

Pese al presente irregular y el hecho de que el Bolso no gane en su casa desde que volvió el fútbol tras el Mundial, no es algo en lo que Silva se descanse. “Más allá de que están en un momento que no es el mejor, es un equipo que tiene mucha jerarquía, con jugadores importantes y desequilibrantes. El otro día hizo un gran primer tiempo por la Sudamericana”, afirmó tras la victoria 2-1 en Argentina, resultado que no le alcanzó al tricolor.

Maximiliano Silvera ante Nahuel Banegas en el partido entre Tigre y Nacional en el marco de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Y añadió: “No podés desconcentrarte porque sabes que en cualquier momento te pueden hacer daño. Eso es a lo que estamos apuntando, haciendo mucho hincapié en que tenemos que estar atentos todo el tiempo, porque el rival, más allá de que a veces se ha visto superado, en cualquier momento te puede convertir”.

Silva, que llegó a Progreso en abril, no podrá contar con tres jugadores para el cruce por la séptima y última fecha del Intermedio: Nahuel “Magia” López, Ayrton Cougo y Sebastián Cardozo.

El primero, a préstamo de Nacional, no tiene permitido jugar por la cláusula que establecieron ambos equipos en el contrato. El lateral izquierdo fue expulsado durante el partido ante los fernandinos por “juego desleal, protestas improcedentes y desobediencias”, y el defensor aún tiene una fecha de suspensión por cumplir.

Tampoco podrá disponer de las altas: Nahuel Acosta, Lorenzo Couture y Santino Bruschi, en medio del revuelo por las habilitaciones de las altas inscritas luego de la fecha postergada, disyuntiva que comenzó este jueves cuando Peñarol tomó la decisión de no utilizar a Thiago Espinosa, debido a un tema de interpretación reglamentaria. Equipos como Defensor Sporting decidieron utilizarlas de todas formas.