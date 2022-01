El sorteo de octavos de Copa del Rey dejó un derbi, a Gómez ante la sorpresa y al Atlético en una dura llave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa del Rey definió sus cruces de octavos de final y en ellos dejó duelos muy interesantes y también mucha presencia uruguaya. Si bien no habrá duelos entre compatriotas, seis de los ocho partidos tendrán presencia celeste.

Una de ellas será la de Maximiliano Gómez que con Valencia se cruzará ante la gran sorpresa del torneo: Atlético Baleares. El equipo de la Tercera División del fútbol español ya eliminó a Getafe y a Celta de Vigo y ahora buscará hacer lo mismo ante el equipo Che.

En uno de los duelos más interesantes con los que contarán los octavos de final chocará Atlético de Madrid frente a Real Sociedad en un duelo a partido único donde los Colchoneros serán visitantes. El equipo que cuenta con José María Giménez y Luis Suárez viene de eliminar con comodidad al Rayo Majadahonda precisamente con un gol del Pistolero.

El otro grande de Madrid, el Real, se deberá medir con un equipo de Primera División y en este caso el plantel que cuenta con Federico Valverde chocará cara a cara con Elche.

En otro de los duelos donde habrá choque entre un equipo de ascenso y otro de máxima categoría, Girona con Santiago Bueno y Cristhian Stuani se enfrentará a Rayo Vallecano y Cádiz hará lo propio frente al Sporting Gijón de la Segunda División.

En relación al último partido que tendrá presencia uruguaya será aquel en el que Espanyol de Leandro Cabrera visite al Mallorca con la intención de seguir en el camino hacia la gran final.

Los choques que no tendrán presencia de jugadores celeste de todas maneras serán muy interesantes ya que uno de ellos será el derbi andaluz donde Betis recibirá a Sevilla. El otro encuentro reeditará la final de la última edición porque Barcelona visitará al Athletic de Bilbao en San Mamés.

Así se disputarán los juegos

SÁBADO 15 O DOMINGO 16 DE ENERO:

- Atlético Baleares vs. Valencia (Maximiliano Gómez)

- Girona (Santiago Bueno y Cristhian Stuani) vs. Rayo Vallecano

- Sporting Gijon vs. Cádiz (Alfonso Espino)

- Mallorca vs. Espanyol (Leandro Cabrera)

- Betis vs. Sevilla



MIÉRCOLES 19 O JUEVES 20 DE ENERO:

- Elche vs. Real Madrid (Federico Valverde)

- Real Sociedad vs. Atlético de Madrid (José María Giménez y Luis Suárez)

- Athletic Bilbao vs. Barcelona



Estos juegos se disputarán más tarde ya que Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Athletic Bilbao jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudita.