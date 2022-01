Rayo Majadahonda 0-3 Atlético de Madrid: Luis Suárez cortó su mala racha y puso el tercero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primer tiempo

"¡Al fin llegó!", eso deberá haber pensado Luis Suárez mientras descargaba un gran peso de su espalda al ver que la pelota había ingresado en el arco en el minuto 41. No convertía desde el 11 de noviembre y en un Atlético de Madrid con altibajos, cada vez que podía pegarle a la pelota el arco se lo negaba. No había formada de que entrara y el uruguayo no quería salir en los partidos, quería su gol. El domingo el Colchonero volvió a la victoria y este jueves el salteño al grito. Puso el tercero de la goleada ante Rayo Majadahonda en lo que fue la goleada de los primeros 45 minutos. El primero lo hizo Matheus Cunha a los 17' y Renan Lodi amplió la ventaja a los 27'.

La previa

Atlético de Madrid se mide ante Rayo Majadahonda desde las 17:30 horas de Uruguay en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Colchonero, que llega con buen ánimo tras lograr un triunfo luego de tres caídas consecutivas en LaLiga, hará su estreno en el Estadio Wanda Metropolitano.

Luis Suárez y José María Giménez irán desde el inicio en el once de Simeone. Ambos se perderán el duelo frente a Villarreal de LaLiga por quinta amarilla, así que el DT decidió aprovecharlos para este encuentro.



El Pistolero intentará cortar su mala racha: no convierte desde el 11 de noviembre. Por el lado de Josema, el defensa tendrá su segundo partido como titular luego de regresar ante Rayo Vallecano después de recuperarse de su lesión. El domingo disputó los 90 minutos.



Previo a este duelo por Copa del Rey ya hubo participación uruguaya: Santiago Bueno y Alfonso Espino que con Girona y Cádiz, respectivamente, avanzaron a la próxima ronda luego de eliminar a Osasuna y Ponferradina.