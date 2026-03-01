Sorpresa de Diego Aguirre en el 11 clásico de Peñarol contra Nacional en el GPC: tres volantes y un debut

Solo quedan un par de horas para el comienzo del clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura (Liga AUF Uruguaya 2026), y se filtró una sorpresa de Diego Aguirre en el 11 aurinegro para enfrentar a su tradicional adversario de visitante.

Como se manejaba en la semana, el entrenador de los carboneros formará con una línea de cuatro defensas en el fondo y para el mediocampo optó por colocar a tres volantes, entre ellos está la sorpresa ya que el juvenil Leandro Umpiérrez esperará su chance desde el banco de suplentes.

La sorpresa de Aguirre es la titularidad de Nicolás Fernández junto a Eric Remedi y Jesús Trindade en la mitad de la cancha. El "Indio" llegó hace apenas unos días para sumarse al plantel y su debut absoluto con la casaca amarilla y negra será nada menos que en un clásico en la cancha de Nacional.

Todo indica que en los primeros días de entrenamiento del futbolista de 27 años dejó muy buenas señales para que el entrenador considerara tirarlo a la cancha tan pronto en un partido de esta magnitud, sin haber debutado aún. Como el propio jugador dijo en su llegada a Uruguay, vino bien desde el punto de vista físico ya que hizo la pretemporada con Godoy Cruz e incluso jugó el primer partido de la temporada del Tomba en la B de Argentina (80' contra Ciudad de Bolívar, empate 1-1).

El Indio Nicolás Fernández tras firmar su contrato con Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

Maxi Olivera afuera del 11

En otro orden, otro jugador que quedó descartado del 11 titular es el capitán Maxi Olivera, pese a que durante la semana se manejó su posible retorno ya recuperado de su lesión. Su lugar en el lateral zurdo lo ocupará Diego Laxalt.

El 11 de Peñarol para enfrentar a Nacional, entonces, es el siguiente: Washington Aguerre en el arco; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera y Diego Laxalt en el fondo; Jesús Trindade, Eric Remedi y Nicolás Fernández en el mediocampo; Leo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo en ofensiva.