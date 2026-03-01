Las primeras palabras de Christian Oliva como jugador de Santos y la bienvenida de dos ex Nacional y Peñarol
El Peixe finalmente pudo levantar la inhibición e inscribió al jugador uruguayo de 29 años, que llega proveniente del Bolso, luego de consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya la última temporada.
Dos días después de que Christian Oliva arribara a Sao Paulo para sumarse al Santos, desde Nacional, el Peixe recibió una inhibición por parte de FIFA y el volante de 29 años tuvo que esperar para ser inscrito. El mal trago ya pasó y el uruguayo ya dio sus primeras palabras como jugador santista y fue recibido por dos compatriotas ex Nacional y Peñarol.
El equipo brasileño, que tiene como capitán a Neymar Jr. y sumó para esta temporada a Gabigol, fue inhibido por FIFA debido a una deuda con el Arouca de Portugal por una cifra de 2.500.000 euros. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio 45 días a Santos para pagar la deuda y levantar la inhibición. Esto ocurrió, Oliva pudo ser anotado y ya está a la orden.
En su presentación, el ex Nacional dio sus primeras palabras como jugador del Peixe y definió su juego. "Entrega, eso nunca va a faltar, y tratar de ayudar al equipo. Vengo a tratar de aportar la famosa garra uruguaya. El Brasileirao es una liga muy competitiva, de las mejores de sudamérica, hay muy buenos jugadores. Espero adaptarme rápido y ayudar al equipo", reafirmó el volante.
A primeira entrevista do Christian Oliva como jogador do Peixão! 🎙️ pic.twitter.com/fF31sUUonE— Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026
Varios uruguayos han podido dejar marca en el equipo que tiene como máximo ídolo a Pelé, y estos recibieron a Oliva. Hola Christian, soy el Pato Sánchez, aprovecho este video para darle la bienvenida al Peixe. Que sientas el orgullo de representar esta camiseta, este manto sagrado y estaré alentando por vos. Estamos juntos", dijo el ex Peñarol.
O recado do Pato Sánchez para o nosso novo reforço! 🤍🖤 pic.twitter.com/VnndJjonGw— Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026
"Hola Christian, aquí Rodolfo. ¡Buena suerte! Quiero decirte que estás llegando a un club, una hinchada y una ciudad, excepcionales. Yo fui mucho feliz ahí, hasta el día de hoy lo extraño mucho. Te deseo mucha suerte para vos y para nuestro amado club", le dijo el exarquero surgido de Nacional, Rodolfo Rodríguez.
Rodolfo Rodríguez passando para desejar boa sorte ao seu conterrâneo Christian Oliva! 🧤🇺🇾 pic.twitter.com/tAxGvmcmzM— Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026
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