Las primeras palabras de Christian Oliva como jugador de Santos y la bienvenida de dos ex Nacional y Peñarol

Dos días después de que Christian Oliva arribara a Sao Paulo para sumarse al Santos, desde Nacional, el Peixe recibió una inhibición por parte de FIFA y el volante de 29 años tuvo que esperar para ser inscrito. El mal trago ya pasó y el uruguayo ya dio sus primeras palabras como jugador santista y fue recibido por dos compatriotas ex Nacional y Peñarol.

El equipo brasileño, que tiene como capitán a Neymar Jr. y sumó para esta temporada a Gabigol, fue inhibido por FIFA debido a una deuda con el Arouca de Portugal por una cifra de 2.500.000 euros. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio 45 días a Santos para pagar la deuda y levantar la inhibición. Esto ocurrió, Oliva pudo ser anotado y ya está a la orden.

En su presentación, el ex Nacional dio sus primeras palabras como jugador del Peixe y definió su juego. "Entrega, eso nunca va a faltar, y tratar de ayudar al equipo. Vengo a tratar de aportar la famosa garra uruguaya. El Brasileirao es una liga muy competitiva, de las mejores de sudamérica, hay muy buenos jugadores. Espero adaptarme rápido y ayudar al equipo", reafirmó el volante.

A primeira entrevista do Christian Oliva como jogador do Peixão! 🎙️ pic.twitter.com/fF31sUUonE — Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026

Varios uruguayos han podido dejar marca en el equipo que tiene como máximo ídolo a Pelé, y estos recibieron a Oliva. Hola Christian, soy el Pato Sánchez, aprovecho este video para darle la bienvenida al Peixe. Que sientas el orgullo de representar esta camiseta, este manto sagrado y estaré alentando por vos. Estamos juntos", dijo el ex Peñarol.

O recado do Pato Sánchez para o nosso novo reforço! 🤍🖤 pic.twitter.com/VnndJjonGw — Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026

"Hola Christian, aquí Rodolfo. ¡Buena suerte! Quiero decirte que estás llegando a un club, una hinchada y una ciudad, excepcionales. Yo fui mucho feliz ahí, hasta el día de hoy lo extraño mucho. Te deseo mucha suerte para vos y para nuestro amado club", le dijo el exarquero surgido de Nacional, Rodolfo Rodríguez.