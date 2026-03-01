Liverpool 2-0 Cerro Largo por el Apertura: con Rabuñal como figura, el negriazul se reencontró con la victoria

La jornada de domingo de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que tendrá el clásico entre Nacional y Peñarol como plato fuerte, se abrió con el partido entre Liverpool y Cerro Largo. No ganaban desde la primera fecha y el que se reencontró con el triunfo fue el negriazul que justificó con un juego colectivo que crece partido a partido, la figura de su capitán Martín Rabuñal, con un gol y una asistencia, y dos grandes atajadas de Martín Campaña. El arachán, con cuatro cambios tras el entretiempo, estuvo flojo en defensa y lo pagó caro; le llegaron mucho.

Primer tiempo:

El equipo arachán no había dejado buenas sensaciones a nivel defensivo en la última fecha y el negriazul quiso aprovecharse de eso. Con más juego colectivo, el equipo local no tardó en llegar sobre el arco de Juan Moreno. La primera fue a los tres minutos con una volea de Nicolás Garayalde, que encontró un desvío y se fue al córner. La segunda, un gol anulado.

Precisamente de un córner, Liverpool ensayó una jugada preparada. Sacaron la pelota hacía atrás para que Cerro Largo se adelantara y en ese momento viajó la pelota al área, cabezazo de Santiago Strasorier en el segundo palo, desvió de un defensor que dio en el palo y atento Facundo Barceló que pescó el rebote y convirtió. Pero todo quedó anulado por fuera de juego tras el golpe de cabeza del zaguero negriazul.

Sobre los 20 minutos, Barceló se sintió yendo a buscar una pelota y Camilo Speranza tuvo que mover el banco de forma obligada. Ingresó Renzo Machado en su lugar.

A los 34 minutos, una nueva pelota al segundo palo trajo problemas al fondo de Cerro Largo. Enzo Castillo fue a buscar un centro tras un tiro libre, ganó metiendo la pelota al medio y allí apareció como un número '9' Martín Rabuñal, que la empujó para abrir la cuenta, de forma merecida, para el equipo local.

Liverpool pudo incluso irse con más ventaja al entretiempo. En los descuentos, hubo una pirueta de Ruben Bentancourt con una tijera en el área, el arquero Juan Moreno respondió con una gran atajada y Strasorier en e rebote definió mal y dilapidó la situación.

Segundo tiempo:

¿Danielo Núñez quedó conforme con el primer tiempo de su equipo? Definitivamente no, porque hizo cuatro cambios para el complemento. Ingresaron Fernando Sousa, Alexis Piegas, Emiliano Jourdan y Gustavo Viera por Monserrat, Pou, Assis y Alexander Hernández. Las variantes tuvieron efecto porque al minuto, Piegas ganó en el área rival con un cabezazo y obligó al arquero Martín Campaña a una notable respuesta.

Enseguida, a los tres minutos, malas noticias para el entrenador arachán a pesar del buen inicio. Lucas Correa sintió una molestia, pidió el cambio y a los cinco minutos de la segunda mitad se fue sustituido para el ingreso de Mario García. El equipo visitante agotó sus cambios a falta de 40 minutos.

Martín Rabuñal se confirmó como la figura del partido. Ya había convertido el primer gol y, a los 24 minutos, sacó rápido un tiro libre y habilitó a Renzo Machado dentro del área. El Potro le ganó en el cuerpo a cuerpo a Nicolás Ramos y, aún con poco ángulo, sacó una bomba de derecha para vencer la resistencia de Moreno. Previamente habían ingresado en Liverpool: Diego Romero, Lucas Acosta y Ramiro Degregorio por Lewis, Zabala y Martínez. El último cambio del negriazul fue a los 82 cuando Gonzalo de Mello ingresó por Facundo Perdomo.

Sobre el final del partido, Ramiro Degregorio le puso algo de suspenso. Cometió una infracción sobre Nicolás Bertocchi y luego reaccionó muy mal tirándole un pelotazo al rival y buscándolo con un cabezazo cuando hubo un cara a cara entre los dos argentinos. El arachán tuvo el descuento poco después, pero Martín Campaña hizo una atajada monumental ante un cabezazo a quemarropa de Maxi Añasco.

Liverpool 2-0 Cerro Largo

Día. domingo 1 de marzo

Hora. 9.45

Torneo. Apertura, fecha 4

Transmite. DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores

Liverpool. Martín Campaña; Facundo Perdomo (82' Gonzalo de Mello), Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Kevin Lewis (66' Diego Romero); Diego Zabala (66' Lucas Acosta), Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Federico Martínez (66' Ramiro Degregorio); Ruben Bentancourt, Facundo Barceló (21' Renzo Machado).

DT. Camilo Speranza.

Cerro Largo. Juan Moreno; Julián Pou (46' Alexis Piegas), Lucas Correa (51' Mario García), Nicolás Ramos, Mateo Monserrat (46' Fernando Souza); Alexander Hernández (46' Gustavo Viera), Sebastián Assis (46' Emiliano Jourdan), Nicolás Bertocchi, Maximiliano Añasco; Bruno Hernández, Tiziano Correa.

DT. Danielo Núñez.

Amarillas. Degregorio, Strasorier (LIV); Bertocchi (CL). Rojas. 90' Ramiro Degregorio (LIV)

Goles. 34' Martín Rabuñal (1-0); 70' Renzo Machado (LIV)

Árbitro. Javier Burgos. Asistentes. Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder. Cuarto árbitro. Marcelo García. VAR. Diego Dunajec y Richard Trinidad.

Estadio. Parque Alfredo Víctor Viera.

La previa:

El equipo negriazul quiere volver a reencontrarse con la victoria para meterse de lleno en la lucha por el torneo local. Vienen de quedar afuera en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Deportivo Independiente Medellín luego de caer en Montevideo y empatar en Colombia. Los de Camilo Speranza comenzaron el Apertura con una victoria frente a Albion, pero luego cayeron ante Defensor Sporting y vienen de empatar 1-1 con Cerro en el Tróccoli.

Por su parte, el arachán tampoco gana desde la primera fecha y buscará volver a la senda del triunfo esta mañana. Los de Danielo Núñez, con bastante recambio en el plantel con respecto al año pasado, están en la búsqueda de su mejor versión en una campaña en la que no tendrán actividad internacional y curiosamente no pudieron hacerse fuertes en el Ubilla. Comenzaron el Apertura con victoria ante Juventud en Las Piedras, pero cayeron ante Wanderers como locales y vienen de otra derrota con Defensor Sporting en el Franzini.