Segunda División: Eduardo Acevedo dejó de ser el entrenador de Miramar Misiones

La noticia que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas se confirmó en la jornada del domingo y es la que establece que Eduardo Acevedo dejó de ser el entrenador de Miramar Misiones. De esta manera, el equipo Cebrita trabaja sin pausa en busca de un nuevo líder del proyecto deportivo.

El experimentado técnico mantuvo una reunión con los responsables de la Sociedad Anónima Deportiva que gestiona al conjunto de Villa Dolores y, luego de analizar la situación deportiva, ambas partes llegaron a un acuerdo para ponerle punto final a su vínculo. Los malos resultados y, fundamentalmente, la delicada posición que ocupa el equipo terminaron siendo determinantes para adoptar la decisión.

Miramar Misiones atraviesa un momento muy complicado. El equipo se encuentra último en la tabla de posiciones con 19 puntos y además ocupa el penúltimo lugar en la tabla del descenso; solamente Uruguay Montevideo aparece por debajo. Teniendo en cuenta que los dos últimos perderán la categoría, hoy el conjunto Cebrita se encuentra en zona de descenso y necesita una rápida reacción antes de sufrir el arribo a la Primera División Amateur.

Los números de Eduardo Acevedo al frente de Miramar Misiones indican que dirigió 20 partidos en los que logró cuatro victorias, siete empates y nueve derrotas, la última de forma contundente el último fin de semana frente a River Plate en el Parque Saroldi por 3-0.

A propósito pasa por este momento en una racha de seis encuentros sin victorias donde cosechó apenas dos empates y cuatro derrotas recibiendo 12 goles y marcando solamente dos.

La dirigencia ya comenzó a trabajar en la búsqueda del sustituto de Acevedo y son varios los nombres que aparecen sobre la mesa. Entre los entrenadores que se manejan por estas horas se encuentran: Martín Siri, Julio Ribas y Damián Enríquez.