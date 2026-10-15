Segunda División: días, horarios, escenarios y árbitros de la fecha 23, últimas cuatro etapas al rojo vivo

El Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional 2026 ingresa en su etapa de definiciones y este fin de semana se disputará la fecha 23 de la fase regular, una jornada que promete emociones fuertes tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla de posiciones.

Con apenas cuatro fechas por delante, el margen de error comienza a reducirse para los equipos que buscan cumplir sus objetivos. Mientras algunos mantienen la ilusión de conseguir uno de los ascensos directos a Primera División, otros intentan asegurar su participación en los playoffs que otorgarán otra posibilidad de subir de categoría.

En el otro extremo de la clasificación, la lucha por evitar el descenso también cobra protagonismo. Cada punto puede resultar determinante para aquellos equipos que buscan mantenerse en la Segunda División Profesional de cara a la próxima temporada.

En este contexto, la Mesa Ejecutiva dio a conocer los detalles de los siete encuentros correspondientes a la fecha 23, con sus respectivos horarios, escenarios y designaciones arbitrales.

La actividad comenzará el viernes con el enfrentamiento entre Colón y Huracán en el Parque Palermo, mientras que el sábado se disputarán tres encuentros: Fénix recibirá a Paysandú, Tacuarembó enfrentará a La Luz y Miramar Misiones será local ante Cerrito.

El domingo se completará la jornada con otros tres compromisos. Plaza Colonia recibirá a River Plate en el Parque Prandi, Rentistas enfrentará a Atenas y Oriental de La Paz jugará ante Uruguay Montevideo en el Parque Palermo, en partidos que pueden tener incidencia directa en las distintas definiciones del campeonato.

Máximo Lorenzi y Lucas Carrizo festejan uno de los goles de Plaza Colonia ante Fénix por la Segunda División. Foto: AUF

Todos los detalles de la fecha 23 de Segunda División Profesional

Viernes 16

Colón - Huracán

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 20:00.

Árbitro: Kevin Fontes.

Sábado 17

Fénix - Paysandú

Estadio: Parque Capurro.

Hora: 14:00.

Árbitro: Felipe Vikonis.

Tacuarembó - La Luz

Estadio: Goyenola.

Hora: 17:00.

Árbitro: Pablo Silveira.

Miramar Misiones - Cerrito

Estadio: Charrúa.

Hora: 20:00.

Árbitro: Esteban Guerra.

Rentistas ante Cerrito en el marco de la Segunda División. Foto: @SegundaAUF.

Domingo 18

Plaza Colonia - River Plate

Estadio: Parque Prandi.

Hora: 14:00.

Árbitro: Leandro Lasso.

Rentistas - Atenas

Estadio: Complejo Rentistas.

Hora: 17:00.

Árbitro: Santiago Motta.

Oriental - Uruguay Montevideo

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 20:00.

Árbitro: Andrés Martínez.

Con esta jornada comenzará la cuenta regresiva hacia el desenlace de una temporada en la que todavía quedan objetivos importantes por resolver. Los ascensos directos, la clasificación a los playoffs y la permanencia en la categoría estarán en juego durante las últimas cuatro fechas de la fase regular, en las que cada resultado puede modificar el panorama de los equipos involucrados.