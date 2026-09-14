Segunda División: Plaza Colonia está cada vez más cerca del objetivo y sus perseguidores dejaron puntos

La fecha 18 de la Segunda División Profesional dejó a Plaza Colonia en una posición cada vez más favorable. El Patablanca derrotó 2 a 1 a Huracán y aprovechó las caídas de sus principales perseguidores: Oriental de La Paz y Colón, que fueron superados por Miramar Misiones y Rentistas. Plaza alcanzó los 42 puntos, sacándole cuatro unidades a Oriental y cinco a Atenas y Colón, una pequeña pero significativa brecha en un campeonato sumamente parejo, en el que cada punto puede resultar decisivo en la lucha por el ascenso.

En el Parque Palermo, Huracán comenzó mejor y se puso en ventaja a los 14 minutos por intermedio de Maximiliano Lombardi. El equipo de Pablo Marini controló buena parte del primer tiempo, pero Plaza Colonia fue creciendo y encontró la igualdad en el complemento. Tras un error defensivo y tres cabezazos dentro del área, Lucas Carrizo logró establecer el 1-1. A los 64 minutos llegó la remontada: una nueva equivocación en el fondo terminó con Emiliano García anotando en contra. Sobre el final se produjo la gran polémica de la tarde, cuando le fue anulado un gol a Huracán. Finalmente, Plaza resistió y se llevó del Parque Palermo tres puntos fundamentales que lo acercan un poco más al gran objetivo.

La jornada había comenzado con el gran batacazo de la fecha. Oriental llegaba como amplio favorito para enfrentar a Miramar Misiones, último en la tabla, pero el Cebrita disputó un partido excelente y redujo futbolísticamente al conjunto paceño, que nunca logró encontrarse. Bruno Abatte abrió la cuenta a los 29 minutos. Sin merecerlo, Oriental alcanzó el empate sobre el cierre del primer tiempo mediante un tiro libre extraordinariamente ejecutado por Facundo Briñón. Sin embargo, apenas comenzado el complemento, Álex González marcó el segundo gol de Miramar. Más tarde con un penal polémica, Abatte convirtió el 3-1 definitivo. Fue la primera victoria de Martín Siri como entrenador del equipo cebrita.

Otro encuentro trascendente se disputó entre Colón y Rentistas. Fue un partido muy parejo, cerrado y con pocas diferencias, que se resolvió en la última jugada mediante un gol en contra de Martín González. El 1-0 le permitió al Bicho Colorado sumar tres unidades importantes y frenó la marcha de un Colón que dejó escapar una gran oportunidad.

En la zona baja, Tacuarembó empató 2-2 como visitante frente a Uruguay Montevideo. El conjunto del norte mereció mejor suerte, terminó jugando mejor y contó con una muy buena actuación de Lucao, el delantero brasileño que volvió a convertir. Maximiliano Camargo anotó el empate definitivo, mientras que la gran figura fue Lucas Rodríguez, autor de los dos goles con los que el equipo de Pueblo Victoria estuvo en ventaja.

La Luz volvió a ganar después de seis partidos y consiguió puntos de oro para la tabla del descenso. Derrotó 1-0 a Paysandú en La Heroica, con una destacada actuación de Federico Rodríguez y el gol de Lucas Suárez a los 24 minutos. Pese a disputar los últimos veinte minutos con diez futbolistas por la expulsión de Germán Gabriel, el merengue defendió la diferencia y regresó a Montevideo con una victoria valiosísima.

Finalmente, Fénix venció como visitante a River Plate por 1 a 0 con gol de Sebastián Guerrero, mientras que Atenas de San Carlos y Cerrito igualaron sin goles en un encuentro entretenido, en el que el conjunto carolino estuvo más cerca de quedarse con la victoria.