Se presentó el balance de Peñarol y el Consejo Directivo lo votó por unanimidad: los números del ejercicio 2025

En la reunión del Consejo Directivo de Peñarol celebrada este martes hubo varios temas sobre la mesa como la posible llegada de Nicolás de la Cruz y otros asuntos, pero hubo uno que se llevó la mayor parte del encuentro: el balance anual del ejercicio 2025.

El oficialismo, con el presidente Ignacio Ruglio y el vice Eduardo Zaidensztat a la cabeza, expuso los números del club durante la pasada temporada en la que el equipo, a nivel internacional, llegó a octavos de final de la Copa Libertadores, y en lo local perdió las finales de la Liga AUF Uruguaya con Nacional.

“Este martes 28 de julio, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Balance 2025 del Club Atlético Peñarol. Todos los balances fueron auditados externamente y aprobados por unanimidad”, dice la información que divulgó el oficialismo Mirasol.

Respecto a los números, en la comunicación se expresa que el balance cerrado al 30 de noviembre de 2025 refleja “ganancia del Club Atlético Peñarol: 3 millones de dólares” y “pérdida del Estadio Campeón del Siglo: 1,8 millones de dólares”.

Esto significa que el balance del ejercicio 2025 le dio a Peñarol una ganancia de 1,2 millones de dólares que fue aprobada por unanimidad, aunque ahora, el siguiente paso será llevar este informe económico a la Asamblea Representativa, órgano que deberá aprobarlo para que luego quede el documento a disposición de los socios aurinegros.

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