Alexander Machado finalizó su préstamo con Defensor y Peñarol lo prestará a un equipo argentino

Alexander Machado no extenderá su vínculo con Defensor Sporting, equipo al que estaba a préstamo desde Peñarol tras el acuerdo que comenzó en julio de 2025 y caduca el próximo 31 de julio.

El Mirasol confirmó la salida del centrodelantero a Banfield de Argentina en calidad de cedido por un año, según informaron fuentes aurinegras a Ovación. Además, explicaron que Peñarol se dejará de hacer cargo de una parte del salario, como hacía en la última cesión al violeta, en la que el club aurinegro pagaba un porcentaje del sueldo y la institución del Parque Rodó el resto.

Alexander Machado ataca frente a Mateo Acosta en el partido entre Defensor Sporting y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

En esta negociación, el Taladro se hace cargo de todo el salario en el préstamo que es con una opción de compra que asciende al millón y medio de dólares.

Machado disputó 31 partidos, anotó seis goles y dio una asistencia en 2.216 minutos con Defensor. Sin embargo, todas las partes decidieron que no renueve tras un año de altibajos, sin poder desarrollarse como centro delantero y teniendo que cubrir otras posiciones en el equipo donde fue dirigido primero por Ignacio Ithurralde, luego por Román Cuello y desde julio por Mauricio Larriera.

Cabe recordar que Alexander Machado tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2027.