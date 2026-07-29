Los dos jugadores que pueden irse de Peñarol en este mercado de pases y una intención clara del club

Uruguay, país exportador. Ese es el sello que caracteriza a nuestro fútbol, que lo ha acompañado durante años y que hace que los jugadores emigren cada vez más chicos o cada vez con menos partidos en Primera División. Los ejemplos abundan y es una situación que no discrimina colores y por eso Peñarol la vuelve a vivir como ya le ocurrió en anteriores ocasiones y en otros mercados.

En este caso, son dos de sus principales proyectos los que podrían abandonar el plantel en las próximas horas con todo lo que eso implica porque si bien puede tratarse de una inyección económica para la institución y una oportunidad para los futbolistas, también son bajas para el cuerpo técnico encabezado por Diego Aguirre.

La primera de ellas es Leandro Umpiérrez, un futbolista que fue de menos a más, que se ganó la confianza del entrenador -que fue quien lo hizo debutar en Primera División en marzo de 2025 por el Torneo Apertura- y que al día de hoy suma 63 partidos porque más allá de que durante varios pasajes rotó en el once, de un tiempo a esta parte se asentó en la titularidad.

La lesión de Leonardo Fernández, que lo mantendrá marginado de las canchas por un largo tiempo, le dio otra posibilidad al nacido en San José y la aprovechó porque cerró el Torneo Apertura completando 90’ en los últimos cinco partidos y repitió en cuatro de los seis que jugó el Mirasol en el Intermedio.

Como ya había informado Ovación en su momento, las chances de emigrar en este mercado estaban y según informaron fuentes aurinegras hay un sondeo desde Arabia Saudita que podría significar la salida del futbolista a un mercado al que ya han llegado muchos uruguayos y que destaca -sobre todo- por el poderío económico más allá del crecimiento que tuvo desde lo deportivo en los últimos años.

Hasta el momento, Umpiérrez suma cinco goles y siete asistencias con la particularidad de que tres de esos tantos y dos de esas habilitaciones fueron en los últimos 15 partidos.

El festejo de Leandro Umpiérrez tras el gol que anotó en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

De todas maneras, Leandro Umpiérrez no es el único juvenil del club que podría emigrar próximamente y es que desde filas aurinegras también aseguraron que está la posibilidad de que Brian Barboza pueda partir al exterior.

En este caso el mercado que está tras los pasos del lateral derecho es el de México, otro con mucho poderío económico, aunque en este caso en el continente americano con todo lo que eso representa al momento de hacer una adaptación.

Más allá de la chance de salir del club, desde Peñarol está la intención de que se concrete la venta pero que de todas maneras se pueda quedar hasta fin de año, justo en un momento en el que se convirtió en el lateral titular por la derecha luego de la salida del argentino Franco Escobar a Newell’s.

Brian Barboza al ataque en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Diego Aguirre, que también cuenta con Kevin Rodríguez -más allá de que tiene la opción de retrasar unos metros a Jesús Trindade o incluso de poner a Ignacio Alegre que debutó con asistencia ante Boston River- le ha dado la confianza a Barboza al punto de jugar como titular en nueve de los 10 partidos que tiene en el plantel principal del conjunto Carbonero.

El pasado 4 de mayo debutó frente a Defensor Sporting por la Liga AUF Uruguaya y luego el lateral de 18 años siguió jugando como titular contra Cerro Largo y también Liverpool. En el medio ingresó desde el banco ante Corinthians, pero luego se ganó la titularidad para no salir más teniendo en cuenta que volvió a enfrentar a los del Parque Rodó, a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores y luego cuatro partidos más: Central Español, Cerro, Racing y Boston River.

Todo apunta a que vuelva a aparecer el sábado ante Cerro Largo en el medio de rumores que lo depositan fuera del club, al menos en el futuro cercano. Otra prueba de lo poco que duran los jóvenes jugadores en el fútbol uruguayo antes de dar el salto al exterior de un país que sigue siendo exportador por naturaleza.