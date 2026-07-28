Tras interés de Peñarol, Nicolás de la Cruz fue convocado por Flamengo por primera vez luego del Mundial 2026

Nicolás de la Cruz causó una revolución en el mercado de pases del fútbol uruguayo, ya que este lunes su nombre se lo vinculó como una posible alta de Peñarol. Pero en las últimas horas su equipo, Flamengo, reveló los convocados para el duelo del miércoles ante Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao y en esa nómina está el exjugador de River Plate por primera desde su participación en la Copa del Mundo 2026.

Tras el mal Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos de la selección de Uruguay, el futbolista de 29 años aún no pudo sumar minutos con la camiseta del Mengao. Ni siquiera había sido convocado por el entrenador Leonardo Jardim para los duelos ante Chapecoense y São Paulo por el máximo campeonato del fútbol brasileño.

El motivo de la ausencia del Bolita se debió a una molestia física, algo que el propio Jardim se encargó de aclarar. “Nico llegó procedente de la selección nacional y en buen estado. Hizo entrenamientos de fuerza, lo que le provocó un problema muscular que lo mantuvo de baja entre seis y siete días. Durante esos siete días, entrenó de forma muy limitada. Ahora estamos gestionando su carga de entrenamiento para que pueda estar con nosotros en el futuro”, expuso el técnico.

El jugador surgido de las formativas tiene el alta médica para estar a la orden del cuerpo técnico del Flamengo. El próximo encuentro se llevará a cabo este miércoles ante el Internacional de Porto Alegre de los uruguayos Paulo Pezzolano y Sergio Rochet en el Estadio Beira-Rio, desde la hora 19:30.

De la Cruz lleva disputados un total de 22 encuentros con el conjunto brasileño en la actual temporada entre todas las competencias. Tiene en su haber un gol, una asistencia y dos amarillas.

Las negociaciones entre Peñarol y Flamengo por Nicolás de la Cruz

Nicolás de la Cruz en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. @aufoficial

Desde hace un tiempo, Peñarol comenzó a tener intercambios con Nicolás de la Cruz para saber si le interesaba venir al fútbol uruguayo y cumplir el sueño de jugar en el equipo del que es hincha. Tal es así que la respuesta del jugador que participó en la Copa del Mundo 2026 fue afirmativa, le confirmó el consejero Mirasol, Alejandro González, a Ovación.

Aquí radica la otra parte de la negociación: tener el visto bueno de Flamengo. El club Mirasol le ofreció al Fla un préstamo sin cargo y sin opción de compra. Todavía no tuvo una respuesta formal para saber cómo seguir con la negociación.

Las altas que tiene Peñarol hasta el momento

Leonel Jaime en acción durante el partido que jugó con Peñarol frente a Boston River en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol completó cuatro incorporaciones de cara a la segunda parte de la temporada 2026. Estas son: el extremo argentino Leonel Jaime, el zaguero Franco Romero, el lateral zurdo Thiago Espinosa y la vuelta de Jonathan Rodríguez.