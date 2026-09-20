Arias se retractó sobre su grave acusación al director de MC Torque: "Mi afirmación carece de todo sustento"

El uruguayo Santiago Arias soltó una polémica declaración en contra de Montevideo City Torque en su arribo a Perú tras la derrota de Cienciano 3-0 en el Centenario que le valió la eliminación de la Copa Sudamericana. Consultado por las chicanas del Ciudadano en redes sociales disparó contra la directiva del equipo uruguayo, acusando que "el presidente (refiriéndose al director deportivo, Javier Noblega) anda pidiendo plata para que se hagan expulsar jugadores nuestros".

"Es muy fuerte, por eso digo que la pasión no se compra. Obviamente mis compañeros y yo rechazamos rotundamente. Nosotros íbamos por la gloria", había expresado el uruguayo a Inkadigital TV, que habló con el jugador del equipo de Cusco en el aeropuerto tras llegar a tierras incaicas.

Este sábado se retractó por lo dicho y en un video de un minuto y medio pidió disculpas. “Reconozco que dicha afirmación carece de todo sustento y fundamento fáctico, que no corresponde a los hechos, no debí haberla realizado”, comenzó Arias.

"Dejo sin efecto en forma total y definitiva cualquier manifestación realizada por mí, verbal, escrita a través de cualquier red social", añadió.

"Quiero expresar mis más sinceras disculpas al director de Montevideo City Torque, las autoridades, el plantel principal y a todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por mis declaraciones por el prejuicio moral, institucional y moral que las mismas pudieron ocasionar”.

“Me comprometo a no reiterar manifestaciones de esta naturaleza en el futuro. Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”, cerró el uruguayo de Cienciano.

La travesía para Montevideo City Torque en la Sudamericana continuará entre el 13 y 15 de octubre cuando tenga que visitar a Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

El elenco que dirige Marcelo Méndez lleva acumulado una cifra de 3.625.000 dólares por todas las instancias que avanzó a lo largo de este certamen internacional que organiza la Conmebol.