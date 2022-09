Ruglio habló con Gargano tras el intercambio de camisetas con Suárez: qué dijo sobre la charla con el capitán de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intercambio de camisetas entre Walter Gargano y Luis Suárez en el entretiempo del clásico que el domingo 4 de septiembre disputaron Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central trajo polémica y el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, fue claro a la hora de opinar de lo sucedido, pero también contó que ya habló con el capitán carbonero.

“No me gustó. No le gustó a nadie y no mucho más que eso”, dijo unos días después Ruglio ante la consulta de qué le había parecido ese intercambio de indumentaria entre los jugadores que tienen una gran amistad y que la dejaron en claro antes y durante el encuentro.

Tampoco cayó bien ese acto en el Consejo Directivo carbonero y uno de sus integrantes como Fernando Errico, manifestó que "el cambio de camiseta no era necesario, así hubiésemos ganado 6 a 0. Si yo estuviera en el otro cuadro tampoco me gustaría que Suárez entre al vestuario con la camiseta de Peñarol".

Lo cierto es que los días pasaron y hasta el propio Luis Suárez, en entrevista con Ovación, habló del episodio y fue muy claro: "Nosotros los jugadores tenemos que tratar de fomentar la rivalidad que hay dentro de la cancha. Después afuera somos seres humanos. El Mota es mi amigo".

Y mientras todo eso ocurría, Walter Gargano se mantuvo al margen del equipo en Peñarol. El Mota fue titular en el clásico pero luego de esa derrota no jugó más. No estuvo frente a Colón por Copa Uruguay, fue al banco ante Rentistas sin tener minutos y el jueves no integró el plantel que jugó ante Liverpool en Belvedere.

Según informó Peñarol a través de sus redes sociales, el capitán sufre de una sinovitis en la rodilla que lo mantiene alejado de las canchas por lo que nada tiene que ver lo sucedido en el intercambio de camisetas con Luis Suárez para explicar su ausencia en el plantel.

Walter Gargano. Foto: Estefanía Leal.

De todas maneras, Ignacio Ruglio contó en diálogo con Sport 890 que tuvo una extensa charla con Walter Gargano y dijo que “de los malos momentos se sale hablando entre nosotros, hablando mucho entre los que estamos en el día a día y lo que hablamos con el Mota es que tenemos que hablarnos mucho entre nosotros, tenemos que ponernos fuertes, refugiarnos ahí adentro de Los Aromos, no tenemos que escuchar lo de afuera porque el hincha va a ver todo negativo y está bien porque hemos hecho un mal año en lo deportivo y nosotros somos los que tenemos las herramientas para salir de esto y todavía queda mucho campeonato”.

Ante la consulta de lo que se habló tras el intercambio de camiseta, Ruglio explicó que Gargano entendió “perfectamente” su postura y que “lo primero que dijo fue que el hermano venía manejando y le dijo ‘mirá que Ruglio no salió a decir eso’ porque lo que se ve es que Ruglio salió a decir que no le gustó el cambio de camisetas y no es lo mismo decir que Ruglio vino al partido con Colón y en la entrada lo agarraron los periodistas le preguntaron ¿te gustó el cambio de camisetas? Y la respuesta fue no, no me gustó, que es muy diferente a que yo los reúna a todos los periodistas y les diga miren que les voy a venir a decir tal cosa. El Mota me dijo que su hermano lo llamó en seguida y que le dijo ‘ojo con los líos internos porque él (por Ruglio) no dijo eso, solo le preguntaron’”.

El presidente de Peñarol agregó que “le dije que era hablar sobre lo que a mí no me gustó, por qué pasó. Él medio sus explicaciones que obviamente no las voy a dar y quedan ahí entre nosotros dos y después cinco minutos y a hablar de otras cosas que son las importantes como por ejemplo cómo salimos de esto y cómo nos hacemos fuerte para cerrar el año de la mejor manera posible y sobre todo por el tema de las copas y demás que es lo que hoy más nos apremia, ponernos en la pelea de alguna manera y sin entregarnos porque todavía queda mucho campeonato”.