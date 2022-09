Dirigentes de Peñarol analizaron cambio de camiseta de Gargano con Suárez: la molestia y lo que les dijo Bengoechea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Errico, dirigente de Peñarol por parte de la oposición, reconoció que el Consejo Directivo trató esta semana la actitud de Walter Gargano, capitán del equipo, de cambiar la camiseta con Luis Suárez en el clásico del pasado domingo donde el tricolor se impuso por 3-1 en el Gran Parque Central.

El primero en aclarar que no le había simpatizado esa actitud fue el propio presidente Ignacio Ruglio. "No me gustó. No le gustó a nadie y no mucho más que eso", dijo anoche en la previa al partido con Colón por Copa AUF Uruguay.

Errico, este viernes, reconoció que el tema fue tratado en directiva y ahondó en esta situación. "El cambio de camiseta de Gargano con Suárez fue un tema de directiva en Peñarol. Lo planteó Guillermo Varela. Es un tema que a los dirigentes nos molestó", reconoció en diálogo con 100% Deporte (Sport 890).



"Por ahora quedó solo en esa molestia. No sé se si el señor Ruglio va a hablar con él, es muy de ir a Los Aromos, quizá lo habla, no lo sé. Yo creo que la camiseta de Nacional en el vestuario de Peñarol no puede entrar", agregó.

Consultado por la opinión de Pablo Bengoechea, director deportivo, sobre este hecho, contó: "Dijo que le asombró el cambio de camiseta y que en todos los años que estuvo en Peñarol nunca vio algo igual. Hay gente que va todos los días a Los Aromos, incluido el presidente, que se lo digan ellos a Gargano".



Errico remarcó que la foto previa que se tomaron Gargano y Suárez para dar "un mensaje" contra la violencia "no molestó para nada", pero aclaró que "hay cosas que no van".



"El cambio de camiseta no era necesario, así hubiésemos ganado 6 a 0. Si yo estuviera en el otro cuadro tampoco me gustaría que Suárez entre al vestuario con la camiseta de Peñarol", sostuvo.

A diferencia de Ruglio, que se fue del clásico preocupado por "la actitud" del equipo, Errico dijo que discrepa con esa posición. "Nos ganaron bien y jugando al fútbol, nosotros no jugamos a nada", sostuvo.



Asimismo manifestó que el club hizo "un período de pases muy malo". "Si te ganan el período de pases, seguramente te ganan el campeonato", acotó.

En ese sentido dijo que "Peñarol trajo 15 fititos y ni un Mercedes Benz" y que Ruglio se maneja con "una mesa chica". "Se hizo una oficina aparte y entran solo el Z (Eduardo Zaidensztat), Evaristo (González) y nadie más".



"El momento deportivo es preocupante y la culpa es de la dirigencia. Siempre me enseñaron en Peñarol que el primer responsable es el presidente, acompañado por la directiva (...) Se hizo un muy mal periodo de pases, estamos en el mejor momento económico de Peñarol y es la peor gestión en la historia", apuntó.