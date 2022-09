Ruglio habló sobre la actitud de Peñarol en el clásico, la molestia con Gargano y por qué se fue de la tribuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa al estreno de Peñarol en la Copa AUF Uruguay, el presidente mirasol Ignacio Ruglio habló en una improvisada rueda de prensa en el Estadio Centenario y rompió el silencio tras la derrota en el clásico del domingo frente a Nacional en el Gran Parque Central.

Consultado acerca del rendimiento del carbonero en ese encuentro, el titular mirasol dijo que “nos quedó la preocupación del resultado, la tristeza del resultado y sobre todo la actitud que se tuvo porque no pareció que se estaba jugando un clásico y fue en lo que trabajamos toda esta semana.

Nosotros habíamos jugado tres clásicos este año, ganamos dos y empatamos uno. Se ganan y se pierden como pasó toda la vida, pero no con esa actitud que a todos nos llamó la atención”.

Ruglio también agregó que “no hablarnos entre nosotros en la cancha, no levantarnos entre nosotros. No se fue a jugar un clásico y fue un poco lo que halamos toda la semana porque a lo largo de toda la historia se ganaron y se perdieron clásicos y gracia a dios Peñarol tiene una paternidad grande con 19 de diferencia. Mismo este año ganamos los que jugamos pero lo que no es entendible es la actitud con la que se jugó el domingo y en eso sí trabajamos en estos días”.

Consultado por el informe de Pablo Javier Bengoechea y Néstor Gabriel Cedrés acerca del clásico, el presidente aurinegro remarcó que “es lo mismo que se pueden imaginar, lo mismo que vimos todos, pero sobre todo cómo vamos a trabajar para dar vuelta esto en el tiempo que queda porque todavía tenemos desafíos importantes y porque vamos recién en la sexta fecha, pero hay que cambiar cuanto antes para revertir esto”.

Acerca de la situación de Peñarol en la tabla, Ruglio expresó que “quedan un montón de puntos por delante pero vuelvo a repetir que es un tema de actitud y después esto es futbol, pero hay que cambiar cuanto antes la actitud y dar vuelta esta realidad, algo que solo se logra trabajando y laburando puertas adentro”.

Ignacio Ruglio. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, el presidente mirasol habló acerca del cambio de camisetas entre Walter Gargano, capitán carbonero, y Luis Suárez: “No me gustó. No le gustó a nadie y no mucho más que eso”.

Consultado por los hechos de violencia que detuvieron el encuentro clásico durante siete minutos en el Gran Parque Central, Ignacio Ruglio confesó que “vi todo el primer tiempo en el alambrado con el Gaby Cedrés y en el segundo cuando vi que algo extraño estaba pasando me di media vuelta y tuve que salir de la tribuna. En realidad, si me quedo ahí, con mi presencia estoy convalidando algo que como presidente no lo puede hacer y lamentablemente no puede ver el segundo tiempo. Tampoco me iba a ir a los palcos porque no lo quería ver ahí y terminé con los muchachos del camión de Tenfield (televisación) que me dijeron si lo quería ver con ellos ahí. Increíble pero fue lo que pasó. Lo fui a ver a la tribuna y cuando vi que había alguna bandera que no estaba permitida y que estaba pasando algo extraño, me di media vuelta y me fui”.

Respecto a esa situación, el presidente dijo que “si bien no tengo nada que ver con eso, si yo estoy parado en una tribuna en la que hay una gallina inflable y una bandera que alude a un muerto… soy el presidente y con mi presencia estoy convalidando algo que no lo tengo que hacer sino que tengo que rechazarlo, entonces me tocó perderme el segundo tiempo y no verlo porque me quedé parado en la zona mixta y los de Tenfield me dijeron si quería verlo ahí”.

Retomando el tema deportivo, Ruglio remarcó que “todos los días hablo con Leo Ramos. Hay que trabajar. Lleva un mes en el club y tengo mucha confianza en él. Tiene que trabajar, sacar sus conclusiones y ver en quiénes va a confiar y quiénes van a sacar la cara por él y por Peñarol. Como se lo dijo Bengoechea, tiene que tener la tranquilidad para trabajar porque lo estamos respaldando”.