Luis Suárez con Ovación: por qué cambió la camiseta con Gargano y la chicana con su hijo por el gol clásico

Luis Suárez, delantero de Nacional y la selección uruguaya, habló mano a mano por primera vez después del triunfo clásico ante Peñarol del pasado domingo por 3-1. El Pistolero hizo hincapié en la fiesta que se vivió en el Gran Parque Central y explicó por qué decidió cambiar camiseta con Walter Gargano, capitán aurinegro.

El salteño destacó que este clásico fue "diferente" a otros que jugó en el exterior "porque es el equipo del que sos hincha, de donde naciste, de donde saliste".



"A mí que nunca me había tocado la posibilidad de jugar un clásico así, con nuestra gente y algo de gente de Peñarol, fue increíble. Que mis hijos lo hayan disfrutado de esa forma es inolvidable. Que la gente de Nacional lo haya podido disfrutar es increíble y creo que nos tenemos que quedar con el espectáculo que fue, lo lindo que se jugó aparte de haber ganado, y que por dos o tres minutos malos que hemos pasado en ese clásico no nos podemos olvidar que es un deporte y nos deberíamos haber quedado con esa imagen", explicó.

Respecto al intercambio de camisetas que se dio con Gargano en el entretiempo, valoró: "El fútbol es un deporte en el cual no van a ganar los dos: empatan o gana uno o gana el otro. Tenemos que llevarlo a que es un deporte competitivo. Uno es más hincha que otro, pero nosotros los jugadores tenemos que tratar de fomentar la rivalidad que hay dentro de la cancha. Después afuera somos seres humanos. El Mota es mi amigo, compartimos muchísimas cosas en la selección".



"Jugué clásicos Barcelona-Real Madrid y cambié camisetas, jugué Atlético de Madrid-Real Madrid y cambié camisetas, jugué Liverpool-Everton y cambié camisetas, jugué Ajax-Feyenoord y cambié camisetas. Y yo era hincha del Ajax, era hincha del Liverpool, era hincha del Barcelona y no pasó nada. Son recuerdos que vos te quedás. No es que la dejo en un lugar especial. Son camisetas que cambiás y son detalles menores. La gente opina, puede opinar todo el mundo, pero se tienen que quedar con la imagen que hay que dar. El Mota quería ganar, yo quería ganar. Después si cada jugador quiere cambiar o no, yo no tengo ningún problema", añadió.

En Peñarol este tema generó polémica. Fue analizado en el Consejo Directivo y el propio presidente Ignacio Ruglio manifestó que no quedó conforme con la determinación. "No me gustó, no le gustó a nadie", afirmó. Suárez y Gargano también habían publicado de forma conjunta un mensaje en la previa pidiendo que el clásico sea "en paz".



Respecto a cómo se dio este hecho, Suárez explicó: "No lo teníamos arreglado, nos habíamos visto para hacer ese mensaje para que sea un lindo espectáculo previo al partido. No lo habíamos hablado. Justo los jugadores estaban protestando, le dije al Mota '¿cambiamos?' y me respondió 'sí, sí'. Ya está, son milésimas de segundos. Capaz el Mota me decía que no y yo no me hubiese enojado ni nada".



Consultado acerca de si lo volvería hacer en un eventual partido ante Peñarol, contestó: "Si tengo que volver a cambiarla con el Vasquito (Aguirregaray) que jugué con él, con el Huevo (Lozano) que jugué con él, no tengo ningún problema. Son recuerdos que te quedan. Hay que tratar de restarle importancia a eso y mirar cada uno sus cosas y no buscar siempre algo para tapar las cosas que están pasando".

En Nacional el tema no generó la misma repercusión y el propio Lucho aseguró que no recibió ningún reproche: "Si alguien me lo vino a recriminar, yo no me enteré. De momento no y no creo que tengan esa necesidad. El hincha de Peñarol y el hincha de Nacional tienen que estar contentos y tratar de erradicar eso".



El salteño pidió quedarse con la fiesta y el espectáculo y contó que parte de eso fue lo que le llamó la atención a sus hijos, acostumbrados a ver a su padre en el fútbol del Viejo Continente. "De esa forma, nunca lo habían vivido. Estaban felices, encantados".



Además contó la situación que vivió con Benjamín, el segundo de sus tres hijos y que sigue sus pasos: "Siempre le digo, que no patea con la derecha, que la use. Y me dice: “No, si vos nunca hacés nada con la izquierda” y justo hago el gol de izquierda y se mataba de la risa".

Suárez volvió a mostrarse feliz por este segundo ciclo en Nacional y aseguró que su retorno al fútbol uruguayo no afectará su preparación para el Mundial de Qatar 2022 con la selección uruguaya: "Creo que se lo dije al presidente en su momento. Yo asumo mi responsabilidad de venir a jugar a Nacional, porque no todos asumen esa responsabilidad de venir a jugar o decir 'es lo que me queda'. A mí me quedaba un mes todavía para poder esperar un equipo en Europa, pero asumo que es mi responsabilidad porque sé que el ADN competitivo lo tengo dentro y el ritmo lo voy a marcar yo tanto en los entrenamientos como en los partidos".



"El margen es corto y creo que me veía capacitado para adaptarme. Mucha gente puede cuestionar la decisión y decir 'está loco, cómo va a venir a prepararse a Uruguay antes de un Mundial'. Sí, estoy loco, pero yo asumo esa responsabilidad como también lo hubiese asumido si me iba a jugar a otro país. Era un riesgo, pero en el cual yo estaba convencido que lo podía hacer bien y de momento está yendo bien", finalizó.