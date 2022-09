Lacalle Pou dijo que va por un país sin tejidos ni separación de hinchadas en la cancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hoy en el Prado hay, más menos, 25 mil personas, y no hay separación de hinchadas, nadie se peleó y mucha de la gente que está hoy acá también va a la cancha", dijo el presidente de la República Luis Lacalle Pou en el cierre de su discurso en la conferencia del proyecto "Lana Celeste a Qatar" en la Expo Prado, donde también contó que apuesta por un fútbol uruguayo sin tejidos ni separación de hinchadas.

"Mucha de la gente que está hoy acá también va a la cancha y seguramente se comporte a veces distinto a cómo se comporta en el Prado” remarcó el mandatario haciendo alusión a los hechos de violencia que generaron sanciones a Nacional y Peñarol trasl el clásico disputado en el Gran Parque Central.

En esa línea, Luis Lacalle Pou dijo que "yo como presidente de la República y estoy seguro que la AUF también, vamos a hacer todo lo posible para que en Uruguay no solo pueda ir todo el mundo (a la cancha) sino que en algún momento no muy lejano no haya tejidos y tampoco tenga que haber separación de hinchadas”.

Lacalle Pou estuvo junto a autoridades del Secretariado Uruguayo de la Lana y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, asi como también con junto a la camiseta oficial que usará la selección de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar en noviembre.