Rodrigo Aguirre, que llegó con una "fracturita que no molesta", habló de "la Argentina sin Messi" y destacó a Forlán

"Siempre es lindo volver al país, es lindo estar con la selección y la verdad que muy contento". Esas fueron las primeras palabras de Rodrigo Aguirre en su arribo al Aeropuerto de Carrasco para sumarse a la selección uruguaya, que enfrentará a Argentina (13/11 en La Bombonera) y luego a República Dominicana (17/11 en el Campus de Maldonado) en la última fecha FIFA del año.

"Argentina no deja de ser Argentina más allá de que no esté Messi. La verdad que es un lindo partido, es un lindo desafío para ver cómo estamos nosotros. Hablando un poco con la banda, estamos todos en la misma: contentos e ilusionados de volver a jugar acá en Uruguay. Como dije, siempre es lindo estar con la selección y al país, estar acá con la familia, con nuestra gente. La verdad que es algo lindo, único", expresó el delantero de Tigres de la UANL de la Primera División de México ante El Espectador Deportes este lunes por la mañana.

El delantero se refirió a la importancia de tener a Diego Forlán como entrenador y destacó la unión de la Celeste. "Todos saben lo que significa Diego para nosotros. Lo importante es la unión, el sentido de pertenencia, el estar todos juntos, contentos de estar acá".

El atacante también se refirió al hecho de sequía goleadora que estaba teniendo la selección hasta la gira por Asia, que dejó un balance positivo de dos victorias y una derrota (6 puntos de 9 posibles), con 11 goles a favor y 5 en contra. "Si nos ponemos a pensar en lo que fue el partido con Japón, tuvimos pocos días quizás, o casi nada, un entrenamiento solo antes del primer partido, entonces como que mucho tiempo para trabajar no había. Si no más que nada era eso, el recuperar esa alegría de estar todos juntos", reflexionó Aguirre sobre este nuevo proceso.

"Sin duda que para nosotros los nueve es lindo hacer goles. Necesitábamos que Darwin (Núñez) esté tranquilo en ese sentido. Todos los bancamos siempre y sabíamos que tarde o temprano de que se les abría el arco, entonces una felicidad muy grande por él y por todos también", expresó sobre su competidor en el puesto.

Por último se refirió a una lesión con la que llegó a Uruguay. "Estoy bien, vengo jugando. ando con una fracturita en la nariz, pero bien. Nada que impida estar jugando ni máscara. Fue hace un par de partidos atrás y entonces decidimos potergarlo para el final de la temporada y poder seguir estando a la orden", concluyó el delantero de 32 años.

