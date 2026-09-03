River Plate vs. Nacional por Copa AUF Uruguay: hora y dónde ver en vivo este y los otros partidos del día

Tras el empate 2-2 de Atenas y Peñarol en la noche del miércoles, Nacional vuelve a jugar este jueves por la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay. Lo hará ante River Plate en el Parque Saroldi desde las 15:30 horas por el grupo 5 de la segunda fecha de la competencia.

El tricolor, que parará un once alternativo, llega de empatar sin goles ante Albion mientras que el Darsenero, hoy en la Segunda División Profesional, viene de vencer 2-0 a Progreso. Daniel Carreño podrá darle minutos a sus dos nuevos jugadores, Nahuel Gelos y Alejandro Martínez, quienes ya están a la orden y fueron convocados.

Este y todos los partidos del certamen se pueden ver en vivo, de manera exclusiva, a través de DSports Uruguay Plus, DGO y Flow. El cronograma de los partidos comienza a las 15:00 horas con el encuentro entre Rentistas y Plaza Colonia en el Complejo Rentistas.

La jornada continúa a las 18:15 horas en el Estadio Franzini, donde se enfrentan Albion y Progreso, para cerrar a las 20:00 horas con el cruce entre Oriental La Paz y Racing en el Parque Palermo.

El partido Cerro Largo vs. Defensor Sporting será el único que se juegue fuera de semana y fue fijado para el próximo jueves 10 de setiembre a las 19:00 horas en el Estadio Ubilla de Melo.

Además de otorgar el puesto clasificatorio como Uruguay cuatro a la Copa Libertadores, esta edición de Copa AUF tendrá un significado especial y es que la final por el título de este torneo pondrá fin a la temporada 2026 en el fútbol uruguayo.

Cómo sigue la fecha 2

Progreso vs. Albion. Foto: Albion.

Jueves 3 de setiembre

Rentistas vs. Plaza Colonia: 15:00 horas en el Complejo Rentistas.

15:00 horas en el Complejo Rentistas. River Plate vs. Nacional: 15:30 horas en el Parque Saroldi.

15:30 horas en el Parque Saroldi. Albion vs. Progreso: 18:15 horas en el Estadio Franzini.

18:15 horas en el Estadio Franzini. Oriental vs. Racing: 20:00 horas en el Parque Palermo.

Jueves 10 de setiembre

Cerro Largo vs. Defensor Sporting: 19:00 horas en el Estadio Ubilla de Melo.

Así quedaron los grupos de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay 202

Grupo 1: Peñarol, MC Torque, Danubio y Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting y Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro y Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud y Oriental

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso y River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River y Colón