River Plate en crisis: el plantel denunció atrasos salariales y anunció medidas ante la falta de respuestas

El plantel de River Plate hizo público este martes un contundente comunicado en el que expuso la delicada situación económica que atraviesa el club y denunció incumplimientos salariales que, según expresan, se arrastran desde hace varios meses.

En el texto, los jugadores señalaron que "venimos atravesando desde hace varios meses una situación que, lamentablemente, continúa sin solución", haciendo referencia a los atrasos en el pago de sus salarios y a distintas carencias en sus condiciones de trabajo.

A pesar de ese escenario, remarcaron que continuaron cumpliendo con sus responsabilidades profesionales. "Hemos continuado cumpliendo con nuestras obligaciones, entrenando y compitiendo con el compromiso y la responsabilidad que exige nuestra profesión", sostuvieron.

El plantel también afirmó haber intentado resolver el conflicto por todas las vías posibles. "Hemos agotado todas las instancias de diálogo posibles y durante todo este proceso realizado infinitas gestiones en busca de una solución", expresa el comunicado.

Sin embargo, ante la falta de avances, los futbolistas anunciaron que tomarán medidas. "Ante la falta de respuestas concretas, nos vemos en la obligación de adoptar medidas a partir de mañana", señalaron, aunque sin especificar cuáles serán esas acciones.

Finalmente, los jugadores manifestaron que el único objetivo de su reclamo es que "se respeten los compromisos asumidos y las condiciones mínimas necesarias para desarrollar nuestra actividad profesional", al tiempo que expresaron su deseo de que el conflicto pueda resolverse "a la brevedad, por el bien de todos quienes formamos parte de River Plate".

La situación se da en un contexto de dificultades económicas que han afectado a distintos clubes del fútbol uruguayo durante los últimos meses y que incluso llevaron a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales a declararse en preconflicto por atrasos salariales y otros incumplimientos registrados en varias instituciones.

Comunicado del plantel de River Plate por incumplimiento salariales. Foto: Captura de redes sociales.

El reclamo llega en un momento complejo para el club no solo desde el punto de vista institucional, sino también deportivo. Luego de perder la categoría en la temporada pasada, River disputa el Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional 2026 y atraviesa un inicio de año muy complicado.

Tras las primeras fechas de la fase regular, el Darsenero se encuentra en las últimas posiciones de la Tabla Anual con 14 puntos, producto de una campaña que lo mantiene lejos de los puestos de ascenso y comprometido también en la tabla del descenso.

En su última presentación, el conjunto rojiblanco cayó 2 a 1 frente a Colón, profundizando un presente deportivo adverso que ahora se suma a un conflicto económico que amenaza con afectar el normal desarrollo de la actividad del plantel.