Riquelme y su pedido a Tabárez en Boca tras secuestro de su hermano: "Déjeme jugar el finde y después no me ponga más"

Juan Román Riquelme brindó una extensa entrevista en la que habló de todo: desde el presente de Boca, finalista de la Copa Sudamericana y el hecho la fecha FIFA en La Bombonera pero además recordó cuando le pidió al maestro Tabárez, su entrenador en aquel momento, que lo dejara jugar el fin de semana tras el secuestro de su hermano, en abril de 2002.

"Somos 10 hermanos, cinco y cinco, yo soy el más grande. Pero soy mas cercano al 'Chanchi' supongo porque me lo secuestraron en 2002, creo que eso tuvo mucho que ver", comenzó el relato del presidente xeneize en Azz Streaming. Y es difícil no empatizar con su recuerdo sobre la situación de Cristian, quien es cinco años menor.

"Me lo devolvieron a los tres o cuatro días y cuando lo largaron lo primero que me dijo fue si podía jugar el fin de semana porque pensó que no me veía más. Yo le dije que no, que lo único que quería era que lo devolvieran. Nos tocaba con Huracán y yo no había ido a entrenar esos tres o cuatro días porque porque me llamaban a mí por teléfono para ver cuánto tenía que pagar. Ahí tuve que ir a pedirle a Tabárez si me dejaba jugar el fin de semana", confesó Román sobre el maestro, quien lo dirigió en Boca durante 2002.

"Tuvieron secuestrado a mi hermano y, a los tres o cuatro días, me lo devolvieron. Me dijo si podía jugar el fin de semana porque pensó que no me veía más".



"Chanchi es mi vida, pensamos igual, sentimos igual".#RiquelmeEnAzz#NoPodemosPerder pic.twitter.com/AYBZ1UxNYP — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) October 27, 2026

"Le dije: 'Yo entiendo que hay un compañero que viene entrenando. Me devolvieron a mi hermano, él quiere verme jugar.. ¿yo le puedo pedir un favor? ¿me deja jugar el fin de semana? Y después del partido del domingo no me ponga más a mí, ponga al otro chico. Pero déjeme jugar el fin de semana, le pido por favor porque mi hermano me lo pidió'. Después tuve la suerte de que me hicieron jugar. Eso fue en abril y nosotros en julio nos fuimos y él se vino conmigo a España", expresó Riquelme.

Tabárez y Riquelme en Boca. Foto: Olé.

"Chanchi es mi vida, pensamos igual, sentimos igual", cerró sobre la relación con su hermano.

La relación Tabárez-Juan Román Riquelme siempre estuvo signada por cortocircuitos y no terminó bien. Antes de irse a Barcelona, el volante le pasó facturas al DT. En una entrevista le consultaron al maestro si el hecho de haber conocido más a Riquelme lo hubiese hecho tener un trato más preferencial con él.

Óscar Tabárez en su primera etapa como DT de Boca. Foto: archivo El País.

A lo que el entrenador respondió: "Voy a resumir el concepto con una frase de un técnico uruguayo, Juan López, de los años 50: 'Nadie es mejor que todos juntos'. El DT debe ser amplio y no debe perder de vista el grupo. Este es un deporte colectivo y nunca hice concesiones que desdibujen el plantel por más que se tratara de Riquelme".

El Maestro dirigió́ al club argentino en dos etapas, la primera entre 1991 y 1993, y la segunda en 2002. Con el Xeneize ganó el Torneo Apertura de 1992, rompiendo una racha de 11 años sin títulos locales para el club.