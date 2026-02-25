Real Madrid vs. Benfica por Champions League: hora, probables equipos y dónde ver un partido decisivo

El partido de ida de los playoffs de los dieciseisavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid dejó mucha tela por cortar fuera de la cancha con las acusaciones por racismo y todas las repercusiones, pero ese tema deberá quedar de lado este miércoles, día en el que españoles y lusos disputarán desde la hora 17:00 de Uruguay la decisiva revancha para ver quién sigue en carrera por la orejona.

Tras haber ganado como visitante por 1 a 0 en el Estadio da Luz de Lisboa con un golazo de Vinícius Júnior, el Merengue tiene varios puntos a su favor para buscar la clasificación a los octavos de final aunque tendrá una baja importante.

Es que el francés Kylian Mbappé no entró en la convocatoria del Real Madrid debido a las molestias que arrastra en la rodilla izquierda que le obligan a parar. El delantero no terminó el entrenamiento del martes, tampoco mejoró sus sensaciones en las últimas horas y fue descartado para este encuentro.

Según informaron fuentes del Real Madrid a EFE, se estudiará su evolución en los próximos días para decidir si la ausencia del francés se extiende para que pueda recuperarse por completo de una dolencia en la rodilla izquierda que arrastra desde finales de año cuando sufrió un esguince.

Vinicius Junior en pleno partido con Real Madrid frente a Benfica por la Champions League. Foto: FILIPE AMORIM/AFP fotos.

Tampoco llega a tiempo para la cita y se perderá su segundo encuentro consecutivo el central Dean Huijsen, aquejado de una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Se mantiene en sanidad junto a Ceballos, último integrante tras caer lesionado en El Sadar el sábado, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Eder Militao.

Álvaro Arbeloa tampoco podrá contar con el brasileño Rodrygo Goes, ya recuperado de su lesión muscular pero sancionado en la eliminatoria ante el Benfica, y apuesta a la cantera al citar a los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

El que sí aparece nuevamente en la convocatoria es Federico Valverde, uno de los pilares de este equipo que buscará su lugar en los octavos de final del máximo certamen continental de Europa a nivel de clubes.

La lista de convocados del Real Madrid para la vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Champions League la integran: Courtois, Lunin y Fran González (goleros); Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy (defensas); Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch (volantes); Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono (delanteros).

Gianluca Prestianni tapándose la boca enfrente de Vinicius Junior durante el Benfica vs. Real Madrid. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Real Madrid y Benfica por Champions League?

El encuentro que disputarán Real Madrid y Benfica a partir de la hora 17:00 de Uruguay por la revancha de los playoffs de los dieciseisavos de final de la Champions League se podrá ver en vivo en Uruguay.

La señal de ESPN será la encargada de transmitir el partido a través de los cables de todo el país, mientras que por streaming se podrá ver mediante Disney+.

Real Madrid vs. Benfica

Hora: 17:00

Televisa: ESPN / Disney+

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Courtois;

Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras

Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler

Vinícius, Gonzalo

D.T. Álvaro Arbeloa