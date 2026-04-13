Raúl Salazar dejó de ser el entrenador de River Plate; fue destituido luego de la derrota 4 a 2 ante Colón

River Plate destituyó al director técnico Raúl Salazar, luego de la derrota ante Colon por 4 a 2 correspondiente a la quinta fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional.

El darsenero atraviesa un momento complicado a nivel institucion que se arrastra desde el año pasado cuando descendió a la divisional B, algo que sorprendió en el ambiente del futbol uruguayo, ya que el rojiblanco del prado se habia transformado en un equipo estable de la maxima categoria y que en su momento, llego a competir de buena manera en copas internacionales.

Muy alejado de esos momentos gloriosos, River Plate comenzó el 2026 cosechando un solo punto sobre 15 disputados que lo dejan en la última posición de la Serie B del Torneo Competencia. Como consecuencia de estos resultados, sobre el mediodia de este lunes, el conjunto darsenero comunicó oficialmente que Salazar dejó de estar a cargo del plantel.

Raúl Salazar dirigiendo a River Plate ante Colón en el Parque Palermo Foto: Darwin Borrelli

Cabe destacar que para el comienzo de esta temporada, River contrató jugadores de renombre y con gran experiencia para la divisional. Por ejemplo en su debut en la segunda división presentó un once inicial con nombres como: Damián Frascarelli, Mauricio Gómez, Carlos Rodríguez, Santiago Romero, entre otros.

La expectativa del simpatizante darsenero era muy superior a lo visto en estas primeras fechas, sumado al malestar por haber descendido en 2025, generan una realidad muy complicada para River Plate que hoy se encuentra en zona de descenso a la Primera División Amateur y que tendrá que buscar un nuevo entrenador para salir de esta profunda crisis que deriva de varias temporadas de malos resultados.

El nombre que aparece con más fuerza para sustituir a Raúl Salazar es el de Damián Santín.

Temporada 2026 - Torneo Competencia

Fecha 1- River Plate 1-3 Oriental

Fecha 2- River Plate 1-1 Rentistas

Fecha 3- Plaza Colonia 3-0 River Plate

Fecha 4 - Miramar Misiones 1- 0 River Plate

Fecha 5- Colón 4-2 River Plate