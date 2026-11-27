Llegó el día del principio del fin. Hoy empieza la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026 con la semifinal entre Racing y Liverpool, que se disputarán desde las 20:30 horas en el Campus de Maldonado un lugar en las finales contra Peñarol, a jugarse la primera el jueves 3 y la segunda y decisiva el domingo 6 de diciembre en el Estadio Campeón del Siglo.

Por un lado aparece el campeón del Apertura con Cristian Chambián a la cabeza, un entrenador de la casa, que hizo carrera desde las formativas del club y conduce al primer equipo desde febrero 2025. Tuvo una segunda mitad del año irregular, pero se ganó su lugar en la definición por un inolvidable Apertura que conquistó dos fechas antes, en aquella coronación en plena Ruta 8 cuando regresaban de jugar en Melo. Fue el primer título en la historia de Racing en Primera División.

El camino de Liverpool fue diferente porque empezó el año con Camilo Speranza en la conducción, cambió de técnico en pleno Apertura y luego de un breve interinato de Gustavo Ferrín asumió el experimentado Jorge Fossati, que rápidamente le puso su impronta al equipo y en el segundo semestre lo transformó en candidato al título.

Con Federico Martínez como principal carta ofensiva, el Negro de la Cuchilla se destacó por su poderío ofensivo. Martínez (15 goles), Ruben Bentancourt (ocho), Facundo Barceló (siete) y Diego Romero (seis) concentraron el 71,4% de su producción goleadora (35 de 49).

Los artilleros de la Escuelita fueron Sebastián Da Silva (10) y Tomás Habib (ocho), pero el equipo repartió mucho más su goleo y de hecho se lucieron varios defensores en esa faceta: Felipe Álvarez (cuatro goles), Guillermo Cotugno (tres), Ramiro Brazionis y Martín Ferreira (uno cada uno).

Pese al leve favoritismo de Liverpool por llegar mejor a la recta final del año, en los duelos entre sí la ventaja es de Racing: no solo tiene saldo positivo por un triunfo (1-0 por el Apertura) y dos empates (sin goles por Intermedio y Clausura), sino que no recibió un solo gol del conjunto negriazul.

Ambos fueron protagonistas durante todo el año, pero solo queda lugar para uno. Racing quiere seguir haciendo historia, Liverpool repetir la gesta de 2023. En la final, Peñarol espera por el mejor.

Santiago Milano y Álex Vázquez disputan la pelota en el partido entre Liverpool y Racing. Foto: Estefanía Leal.

Tres millones de dólares en juego

Más allá de la chance de definir el campeonato frente a Peñarol, Racing y Liverpool también disputan la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2027 con el segundo cupo de Uruguay, que le además asegura un premio económico mínimo de US$ 3.000.000 solo por participar.

Si el ganador es Liverpool, Racing igual tiene la posibilidad de ir a Libertadores por ser tercero de la Anual, pero solo si Montevideo City Torque (segundo de la Anual) o Danubio (descendido) ganan la Copa AUF Uruguay y liberan el cuerto cupo que clasifica a la primera de las tres fases previas. Si Racing se impone en la semifinal, Liverpool jugará el playoff de la Copa Sudamericana porque terminó quinto en la Anual y no accede a otra vía de clasificación posible al máximo torneo continental.

Racing vs. Liverpool

Día: viernes 27 de noviembre

Hora: 20:30

Semifnial: Liga AUF Uruguaya 2026

Estadio: Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Martín Soppi, Horacio Ferreiro.

4º árbitro: Kevin Fontes.

VAR: Christian Ferreyra, Nicolás Tarán.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban Da Silva, Juan Bosca, Álex Vázquez, Yuri Oyarzo; Sebastián Da Silva, Tomás Habib.

DT: Cristian Chambián.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Milano/Agustín Cayetano, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez, Renzo Machado.

DT: Jorge Fossati.

