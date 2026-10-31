Racing vs. Cerro Largo en vivo por el Clausura: el Cervecero busca asegurar su lugar en las copas

Racing y Cerro Largo se enfrentan este sábado (10:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El equipo de Sayago tiene un objetivo concreto: sumar de a tres para asegurar su clasificación a las copas internacionales. El Arachán, por su parte, llega después de una victoria importante ante Boston River y buscará prolongar su recuperación en el tramo final de la temporada.

Racing está noveno en el Clausura, con 16 puntos en 12 partidos, pero su situación en la Tabla Anual es mucho más favorable: ocupa el quinto puesto, con 57 unidades. Esa posición lo mantiene en zona de clasificación internacional y le permite afrontar las últimas fechas con la posibilidad de confirmar su lugar entre los representantes uruguayos en los torneos continentales. Una victoria ante Cerro Largo podría darle esa tranquilidad.

El equipo dirigido por Cristian Chambian viene de empatar 3-3 frente a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini. Fue un encuentro con varios goles y alternativas, en el que Racing rescató un puntos obre el final. En la fecha anterior había conseguido una victoria contundente por 3-0 ante Wanderers, resultado que le permitió recuperar terreno en el Clausura.

El Cervecero buscará sostener esa producción en Sayago y volver a ganar para cerrar la temporada con el objetivo internacional asegurado. Su campaña en la Anual, con 57 puntos, refleja la regularidad que tuvo a lo largo del año.

Cerro Largo, en tanto, llega con otro ánimo después de vencer 2-0 a Boston River en Melo. El equipo dirigido por Bruno Silva cortó una serie de resultados adversos en el Clausura y sumó tres puntos importantes para mejorar su cierre de campeonato. Antes de ese triunfo había empatado 1-1 ante Cerro y perdido frente a Albion y Danubio.

El conjunto arachán está decimocuarto en el Clausura, con 9 puntos en 12 encuentros. Su campaña registra una victoria, seis empates y cinco derrotas, con nueve goles a favor y 14 en contra. En la Tabla Anual suma 37 unidades y se ubica en la undécima posición. Ahora intentará aprovechar el impulso de la victoria ante Boston River para sumar como visitante frente a un rival que tiene objetivos distintos, pero que también necesita ganar.

Los antecedentes recientes favorecen a Racing. En los dos cruces disputados durante 2026, el equipo de Sayago se impuso por 1-0: primero en Melo y luego en el Parque Osvaldo Roberto. Además, el historial de los últimos diez enfrentamientos registra cinco triunfos del Cervecero, dos de Cerro Largo y tres empates. El Arachán buscará cambiar esa tendencia y llevarse puntos de una cancha en la que el local puede dar un paso decisivo hacia su clasificación internacional.

Racing vs. Cerro Largo: alineaciones probables

Torneo: Clausura 2026, fecha 13

Día: Sábado 31 de octubre

Hora: 10:00

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables

Racing: Federico Varese; Facundo González, Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Yury Oyarzo;_Esteban Da Silva, Juan Bosca, Agustín de la Cuesta; Sebastián Da Silva, Tomás Habib.

DT: Cristian Chambian.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Alexis Piegas, Axel Prado, Santiago Franca; Sebastián Assis, Santiago Marcel, Mario García; Gustavo Viera, Elías de León, Axel Pandiani.

DT: Bruno Silva.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: M. Soppi, A. Píriz.

Cuarto. M. García.

VAR: C.Ferreyra, N.Fernández.

Estadio: Parque Osvaldo Roberto