Racing vs. Boston River en vivo por el Intermedio: el Cervecero quiere cerrar con otra victoria

Racing y Boston River se enfrentarán este domingo desde las 12:00 horas por la séptima y última fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya en un encuentro con objetivos diferentes para ambos equipos. El partido se disputará en el Parque Osvaldo Roberto y podrá verse por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+, Antel TV y sus respectivas plataformas.

El Cervecero afronta la última jornada con la tranquilidad de haber confirmado durante toda la temporada que es uno de los equipos más regulares del campeonato. Tras conquistar el Torneo Apertura, los dirigidos por Cristian Chambian se mantienen en los primeros puestos de la Tabla Anual y buscarán despedirse del Intermedio con una nueva victoria que les permita seguir consolidándose en la pelea por el Campeonato Uruguayo igualando al línea de Deportivo Maldonado como escolta de la acumulada a dos puntos del líder Peñarol.

Racing llega luego de una campaña sólida, apoyada en un funcionamiento colectivo que ha sido una de sus principales virtudes. El equipo ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, además de una identidad de juego de recuperación en campo contrario y verticalidad que le permitió mantenerse como protagonista tanto en el Apertura como en el Intermedio.

Boston River, en tanto, intentará cerrar el torneo con un resultado positivo que le permita tomar impulso de cara al Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Ignacio Ithurralde tuvo un Intermedio irregular y sabe que sumar fuera de casa puede resultar importante para mejorar su ubicación en la Tabla Anual, donde cada punto comienza a tener un peso especial pensando en la clasificación a las copas internacionales y la permanencia. Los de barrio Bolívar están a 10 puntos de la zona de clasificación a copas.

El Sastre ha alternado buenos rendimientos con otros en los que le costó sostener la regularidad, aunque mantiene futbolistas capaces de desequilibrar en ofensiva y buscará aprovechar los espacios que pueda dejar Racing en un partido que promete ser dinámico.

Más allá de que ninguno de los dos llega con posibilidades de disputar la final del Torneo Intermedio, el encuentro conserva importancia por la incidencia que puede tener en la Tabla Anual. Racing intentará confirmar su condición de protagonista de la temporada, mientras que Boston River buscará cerrar esta etapa con buenas sensaciones antes del inicio del Clausura.

Martín González, capitán de Boston River, durante un partido del Torneo Intermedio. Foto: Boston River SAD

Racing vs. Boston River: alineaciones probables

Día: Domingo 2 de agosto de 2026

Hora: 12:00

Torneo: Torneo Intermedio, séptima fecha.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+, Antel TV.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Juan Pablo Bosca, Álex Vázquez, Rodrigo Dudok; Sebastián da Silva, Tomás Habib.

DT: Cristian Chambian.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Fredy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa, Yair González; Francisco Bonfiglio.

DT: Ignacio Ithurralde.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Héctor Bergaló y Amador De Prado.

Cuarto: Lucas Andrade.

VAR: Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

Estadio: Parque Osvaldo Roberto.