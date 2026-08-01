Tras la victoria de Peñarol ante Cerro Largo, así quedaron las tablas del Torneo Intermedio, Anual y Descenso
El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre cumplió con los deberes al superar 1-0 al conjunto Arachán por 3-0 para acceder a la final del segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya.
Peñarol cumplió con sus deberes: derrotó 3-0 a Cerro Largo para quedar en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y accedió a la final del Torneo Intermedio. Y esto en gran parte se debió a la gran figura que tiene con Leonel Jaime.
Si bien el tanteador se abrió en el minuto 34 por medio de un cabezazo de Abel Hernández, el encuentro en el Campeón del Siglo se comenzó a cerrar en el complemento de la mano del extremo argentino de 20 años con dos maniobras geniales.
El argentino, que llegó a préstamo desde River Plate de Argentina, se escapó de varios marcadores a pura gambeta, dejó desparramado algunos en el suelo del área visitante, parecía que le iba a pegar al arco, pero sacó un buen pase al medio para que Abel Hernández —con el arco totalmente libre— definiera para anotar su segundo tanto de la noche, que significó el 2-0 de Peñarol en el minuto 54.
Rápidamente la Joya fue corriendo a saludar a Jaime porque gran parte de su gol se debió a la enorme jugada que elaboró el futbolista argentino. Golazo y el partido estaba, prácticamente, sentenciado a favor del conjunto local.
Eso no fue lo único que realizó Jaime en el encuentro por la séptima fecha de la Serie A del Torneo Intermedio, porque en la siguiente jugada mostró la gran conducción que tiene, lo salieron a apretar y metió un gran pase para que Matías Arezo decretara el 3-0.
Ahora sí, historia laudada y Peñarol conseguía sus dos grandes objetivos: sumar los tres puntos por la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y acceder a la final del Torneo Intermedio. El Manya quedó solo en la cima de la acumulada a raíz del empate sin goles entre Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras.
Ya sabe que su rival será Wanderers, que gestó un gran Torneo Intermedio al quedarse con la punta de la Serie B al vencer este viernes 2-0 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.
Nacional, por su parte, sale este domingo al Gran Parque Central con el objetivo de vencer a Progreso, desde la hora 18:30, para restar la diferencia de once a ocho puntos que le tiene Peñarol en la cima de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Asimismo, el descenso está al rojo vivo, ya que Danubio empató 2-2 ante Albion y sigue entre los últimos tres equipos que estarían bajando a la Segunda División Profesional.
Serie A del Torneo Intermedio
Serie B del Torneo Intermedio
Tabla Anual
Tabla del Descenso
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