Se define la Serie A del Torneo Intermedio con los dos posibles finalistas enfrentándose desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo, donde el líder Peñarol recibe a Cerro Largo, el escolta.
Y las cuentas son más que claras para la definición. Si el equipo de Diego Aguirre gana o empata, asegurará el primer lugar y se clasificará a la final frente a Wanderers, pero si hay triunfo de los hoy dirigidos por Ignacio Ordoñez, el Arachán jugará por el título de este certamen frente al Bohemio el próximo miércoles.
Peñarol tiene equipo confirmado con una sorpresa
Diego Aguirre definió los 11 para enfrentar a Cerro Largo desde las 18:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo. El Mirasol va con doble nueve y el equipo formará con Washington Aguerre; Brian Barboza, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Javier Cabrera, Roberto Fernández, Eduardo Darias y Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández
Cerro Largo ya está en el Estadio Campeón del Siglo
El plantel de Cerro Largo ya está en el Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta y última fecha del Torneo Intermedio.
📍En el lugar de los hechos.#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/uZtBHaIchz— Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) August 1, 2026
¿Cómo se define la Serie A del Torneo Intermedio?
Peñarol y Cerro Largo se enfrentan desde la hora 18:30 en un partido decisivo en el Estadio Campeón del Siglo. Si el equipo de Diego Aguirregana o empata, asegurará el primer lugar y se clasificará a la final frente a Wanderers, pero si hay triunfo de los hoy dirigidos por Ignacio Ordoñez, el Arachán jugará por el título de este certamen frente al Bohemio el próximo miércoles.
Llegó Peñarol al Campeón del Siglo
El plantel de Peñarol ya está en su escenario para enfrentar a Cerro Largo.
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Los convocados de Peñarol para enfrentar a Cerro Largo
Diego Aguirre presentó en las primeras horas de la tarde de este sábado la lista de convocados con novedades ya que regresan Nahuel Herrera, Diego Laxalt y Brandon Álvarez, mientras que aparece por primera vez Jonathan Rodríguez desde su regreso al club Mirasol.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Cerro Largo, por la Fecha 7 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) August 1, 2026
Suspendido: Eric Remedi. pic.twitter.com/lLEkTL8X6V
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Cerro Largo!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 18:30 jugarán Peñarol y Cerro Largo por la última fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Campeón del Siglo.