Se define la Serie A del Torneo Intermedio con los dos posibles finalistas enfrentándose desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo, donde el líder Peñarol recibe a Cerro Largo, el escolta.

Y las cuentas son más que claras para la definición. Si el equipo de Diego Aguirre gana o empata, asegurará el primer lugar y se clasificará a la final frente a Wanderers, pero si hay triunfo de los hoy dirigidos por Ignacio Ordoñez, el Arachán jugará por el título de este certamen frente al Bohemio el próximo miércoles.