Tras victoria de Wanderers, Nacional se quedó sin chances en el Intermedio y el descenso se puso al rojo vivo
El conjunto Bohemio se adjudicó el primer lugar de la Serie B del segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 206 y espera su rival por el título, que saldrá este sábado.
Wanderers cerró de la mejor forma la primera parte del Torneo Intermedio: superó 2-0 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa por la séptima fecha, accedió a la final y, sobre todo, salió de la zona del descenso. De esta manera, Nacional se quedó sin chances de poder pelear por el título.
Los goles de Santiago Benítez y Luciano Cosentino le dieron los tres puntos que fueron fundamentales para los dirigidos por Mathías Corujo, no solo por quedarse con la punta de la Serie B sino que por primera vez en la temporada 2026 salieron de la zona del descenso.
El Bohemio alcanzó las 66 unidades en la Tabla del Descenso y eso llevó a que pasara a dos equipos como Cerro y Danubio, ambos con 64 puntos y un partido menos. Por lo tanto, los tres elencos que estarían bajando a la Segunda División Profesional serían Progreso, el Villero y la Franja.
Esta victoria del elenco del Prado lleva a que Nacional no tenga chances de acceder a la final del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026. Es por esto que el partido de este domingo ante Progreso en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30, solo le servirá al tricolor para sumar tres puntos importantes por la Tabla Anual.
Cabe destacar que el rival por el título de campeón del Torneo Intermedio de Wanderers saldrá este sábado entre Peñarol y Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 18:30, por la séptima fecha de la Serie A.
Al elenco que dirige Diego Aguirre le alcanza con un empate, pero saldrá a buscar la victoria para seguir arriba en la Tabla Anual, mientras que a los Arachánes solo le sirve llevarse los tres puntos del CDS.
Tablas del Torneo Intermedio
Serie A:
Serie B:
Tabla Anual
Tabla del descenso
Así continúa la séptima fecha del Torneo Intermedio
Cabe destacar que entre el sábado y el domingo se disputarán seis partidos por la séptima fecha, siendo el primer día donde se definirá quién será el adversario de Wanderers para quedarse con el Tofrneo Intermedio. La jornada llegará a su fin el lunes con un solo partido.
Sábado 1° de agosto
Albion vs. Danubio
Hora: 12:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Hernán Heras
VAR: Diego Dunajec
Deportivo Maldonado vs. Juventud
Hora: 15:00
Estadio: Domingo Burgueño
Árbitro: Andrés Matonte
VAR: Daniel Fedorczuk
Peñarol vs. Cerro Largo
Hora: 18:30
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Leodan González
VAR: Jonathan Fuentes
Domingo 2 de agosto
Racing vs. Boston River
Hora: 12:00
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Esteban Guerra
VAR: Christian Ferreyra
Central Español vs. Liverpool
Hora: 15:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Gustavo Tejera
VAR: Daniel Rodríguez
Nacional vs. Progreso
Hora: 18:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Javier Feres
VAR: Antonio García
Lunes 3 de agosto
Defensor Sporting vs. Cerro
Hora: 19:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Esteban Ostojich
VAR: Andrés Cunha
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