Tras victoria de Wanderers, Nacional se quedó sin chances en el Intermedio y el descenso se puso al rojo vivo

Wanderers cerró de la mejor forma la primera parte del Torneo Intermedio: superó 2-0 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa por la séptima fecha, accedió a la final y, sobre todo, salió de la zona del descenso. De esta manera, Nacional se quedó sin chances de poder pelear por el título.

Los goles de Santiago Benítez y Luciano Cosentino le dieron los tres puntos que fueron fundamentales para los dirigidos por Mathías Corujo, no solo por quedarse con la punta de la Serie B sino que por primera vez en la temporada 2026 salieron de la zona del descenso.

El Bohemio alcanzó las 66 unidades en la Tabla del Descenso y eso llevó a que pasara a dos equipos como Cerro y Danubio, ambos con 64 puntos y un partido menos. Por lo tanto, los tres elencos que estarían bajando a la Segunda División Profesional serían Progreso, el Villero y la Franja.

Santiago Benítez festeja su gol para Wanderers ante Montevideo City Torque en el Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Esta victoria del elenco del Prado lleva a que Nacional no tenga chances de acceder a la final del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026. Es por esto que el partido de este domingo ante Progreso en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30, solo le servirá al tricolor para sumar tres puntos importantes por la Tabla Anual.

Cabe destacar que el rival por el título de campeón del Torneo Intermedio de Wanderers saldrá este sábado entre Peñarol y Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 18:30, por la séptima fecha de la Serie A.

Al elenco que dirige Diego Aguirre le alcanza con un empate, pero saldrá a buscar la victoria para seguir arriba en la Tabla Anual, mientras que a los Arachánes solo le sirve llevarse los tres puntos del CDS.

Tablas del Torneo Intermedio

Serie A:

Serie B:

Tabla Anual

Tabla del descenso

Así continúa la séptima fecha del Torneo Intermedio

Cabe destacar que entre el sábado y el domingo se disputarán seis partidos por la séptima fecha, siendo el primer día donde se definirá quién será el adversario de Wanderers para quedarse con el Tofrneo Intermedio. La jornada llegará a su fin el lunes con un solo partido.

Sábado 1° de agosto

Albion vs. Danubio

Hora: 12:00

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Hernán Heras

VAR: Diego Dunajec

Deportivo Maldonado vs. Juventud

Hora: 15:00

Estadio: Domingo Burgueño

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Daniel Fedorczuk

Peñarol vs. Cerro Largo

Hora: 18:30

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitro: Leodan González

VAR: Jonathan Fuentes

Domingo 2 de agosto

Racing vs. Boston River

Hora: 12:00

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Esteban Guerra

VAR: Christian Ferreyra

Central Español vs. Liverpool

Hora: 15:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Daniel Rodríguez

Nacional vs. Progreso

Hora: 18:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Javier Feres

VAR: Antonio García

Lunes 3 de agosto

Defensor Sporting vs. Cerro

Hora: 19:00

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha