La racha propia y ajena que Uruguay buscará cortar el domingo frente a Argentina

La rivalidad entre Uruguay y Argentina es una de las más antiguas del fútbol mundial. No en vano el del próximo domingo será el partido número 193 entre ambas selecciones contando duelos amistosos y oficiales, pero el que se disputará por la quinta fecha de las Eliminatorias puede tener un gusto especial.

Atrasado, por la pandemia de COVID-19, este duelo se debería haber disputado a principios de este año, pero encuentra a ambas selecciones en momentos distintos a lo que fue el arranque del año.

A propósito, si el juego hubiera sido en aquel momento la Celeste no podría haber contado con Edinson Cavani, por la roja que había recibido ante Brasil, ni con Nahitan Nández que había alcanzado las dos amarillas.



De todas maneras, es innegable que también se hubiera tomado a Argentina en otro momento en el que todavía no se había afianzado de la manera que lo ha hecho ahora e incluso cuando todavía no era campeona de América como lo consiguió hace algunos meses atrás.



Precisamente ese buen momento que atraviesan los dirigidos por Lionel Scaloni es la racha ajena que podría cortar Uruguay en caso de superar a la Albiceleste en el Monumental de Núñez.

Tras el empate ante Paraguay de este jueves, Argentina alcanzó los 23 partidos sin derrotas y hay que remontarse hasta el 2 de julio de 2019 (0-2 vs. Brasil por Copa América) para encontrar la última derrota del país vecino.



Luego de ese encuentro que dejó a la Albiceleste sin la final del certamen continental, se registraron nueve empates y 14 victorias a favor de la selección argentina.



Escolta de Brasil en las Eliminatorias, el equipo de Scaloni pasa un gran momento, está fuerte y cuenta con un Lionel Messi renovado al frente de la Albiceleste.

La última victoria uruguaya en Argentina

De todas maneras, la otra racha que Uruguay puede cortar el domingo en el Monumental es la propia y refiere al tiempo que la Celeste lleva sin poder ganar en la vecina orilla.



Está claro que todos tendrán en la memoria el choque por Copa América 2011 donde la Celeste eliminó al conjunto local en el "Cementerio de los Elefantes", pero no hay que perder de vista que en esa ocasión el triunfo fue por penales y tras igualar 1-1 en los 90 minutos.



Es este detalle el que lleva a que haya que remontarse hasta 1987 para encontrar la última victoria de Uruguay frente a Argentina como visitante y, una vez más, fue por Copa América.



El 9 de julio de ese año el triunfo fue Celeste dirigido por Roberto Fleitas y con gol de Anotnio Alzamendi en un encuentro válido por la semifinal del certamen que Uruguay iba a terminar ganando tras vencer a Chile en la final.