Eliminatorias: cuándo, dónde y contra qué rival vuelve a jugar Uruguay este domingo

Luego del empate sin goles con Colombia, Uruguay ya piensa en el juego del fin de semana que tendrá un gusto especial, gusto clásico ya que la Celeste se mide con Argentina y como visitante.

Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez viajarán el próximo sábado al país vecino de cara al choque ante la Albiceleste que se llevará a cabo el domingo desde las 20:30.

El Estadio Monumental, de River Plate, será el escenario para enfrentar a la selección de Lionel Scaloni a la que Uruguay podrá alcanzar en la tabla de posiciones en caso de ganar, pese a que el rival cuenta con un partido menos.



Argentina llega a este duelo tras igualar 0-0 con Paraguay, pero también tiene en su haber un interesante registro de 23 partidos invictos, teniendo en cuenta que no pierde desde la Copa América 2019 donde cayó con Brasil en semifinales.



En duelos entre ambos equipos, la última victoria Celeste data de 2013 cuando Uruguay ganó 3-2 en Montevideo por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Tras ese encuentro pasaron cinco choques con tres victorias argentinas y dos empates.

fecha 5 Así se disputará una nueva jornada:

DOMINGO 10 DE OCTUBRE:



- Bolivia vs. Perú / 17:00 hs.

- Venezuela vs. Ecuador / 17:30 hs.

- Colombia vs. Brasil / 18:00 hs.

- Argentina vs. Uruguay / 20:30 hs.

- Chile vs. Paraguay / 21:00 hs.