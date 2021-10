Tabárez explicó la salida de Suárez: "Aparte de gestionar los tiempos, no vimos velocidad por la zona central"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay empató 0-0 ante Colombia por la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas y dejó pasar la chance de llevarse tres puntos de local, ya que los próximos juegos serán en condición de visita ante Argentina y Brasil. Tras el partido, Óscar Washington Tabárez hizo su valoración del juego. "En los primeros minutos mostramos lo que pensamos para este partido, pero en el último tramo bajamos, ya fueron más esporádicas las aproximaciones al arco rival", indicó el entrenador.

Luego se refirió a los ingresos de Darwin Núñez y Edinson Cavani para el segundo tiempo. "Al principio nos encontramos con un arquero que respondió muy bien y después quisimos darle al equipo velocidad por las bandas con la entrada de Darwin y Cavani por el centro", manifestó.

Admitió que el gol anulado a Suárez pudo haber tenido su influencia en el desarrollo del partido porque el equipo sufrió "un bajón", Tabárez habló en específico de la salida de Brian Rodríguez y Luis Suárez: "No vimos en ese primer tiempo velocidad por la zona central, no hubo ningún movimiento en velocidad, hubo algunas chances que se malograron, pero quisimos cambiar, aparte el gestionar los tiempos de los jugadores ya estaba hablado y se sabía que esto iba a pasar".

Respecto de la utilización de un solo delantero en la formación inicial, el maestro explicó: "Nosotros nos quisimos apoyar en la triple fecha anterior, donde el equipo con un montón de problemas, con jugadores que no venían para ser titulares, le dimos la confianza, logramos rendimientos y puntos, que es lo que se precisa".

Asimismo, se refirió a la cantidad de minutos disputados por Cavani y Suárez: "Se sabe que Luis y Edi han tenido problemas de rodaje, quizá Suárez en el último tiempo lo ha hecho mejor en cuanto a cantidad de minutos, pero en la Copa América jugaron ellos y salimos 0-0". Luego agregó: "También jugaron ellos en Barrranquilla con Darwin y ganamos 3-0".

Sobre la posibilidad de tener dos referencias ofensivas, declaró: "Para jugar con dos puntas hay que variar la integración del mediocampo y no íbamos a pasar a eso hasta no ver la realidad, y no sé si la vamos a solucionar con doble punta, nombre y apellido".

Para finalizar, acotó: "Yo me apoyo mucho en los jugadores de experiencia porque desde el punto de vista conceptual saben todo, pero a veces el momento de forma no es el ideal".