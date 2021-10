Sin Bentancur y con De Arrascaeta y Josema en duda para enfrentar a Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al margen de los dos puntos que Uruguay dejó contra Colombia, el otro aspecto negativo que tuvo la noche fue la suspensión de un futbolista y las lesiones de dos más que comprometen el armado del equipo para el próximo compromiso contra Argentina como visitante.

La primera mala noticia llegó a los 16’. Rodrigo Bentancur cometió una evitable infracción y sumó una nueva amarilla que lo deja fuera del choque del domingo ante la albiceleste. El volante, además, terminó el juego con algunas molestias físicas.

Antes de terminar el primer tiempo, la selección recibió otro golpe. A los 44’ Giorgian De Arrascaeta se sentó en el campo. Se remangó su short y se tocó en la pierna derecha. Algunos compañeros se acercaron a asistirlo, pero rápidamente pidieron el cambio.



Situación similar se vivió a los 60’. Josema Giménez se exigió en una barrida y de inmediato miró al banco de suplentes. Pidió el cambio, se tiró al piso y se bajó las medias. Lo ayudaron a pararse y salió rengueando.



No fueron buenas noticias para el maestro Tabárez que ya sabe que contra la albiceleste no tendrá a Bentancur. Habrá que esperar por la evolución de los y los exámenes que se realicen Giorgian y Josema, pero lo cierto es que por las pocas horas de diferencia que hay entre un partido y otro, parece poco probable que estén a disposición.



"Es difícil que estén. Lo de Giorgian es algo en el recto anterior, no sabemos de la gravedad. Por mi experiencia tener un problema muscular a menos de tres días antes de un partido complica. Josema tiene un problema en el aductor", explicó Tabárez.