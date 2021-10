Es por ahí: Uruguay jugó 30' de alto nivel, pero no anotó y resignó puntos ante Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay tuvo un comienzo de partido espectacular frente a Colombia en el Gran Parque Central. Presión, intensidad, juego por las bandas, llegadas al área rival y generación de situaciones de peligro marcaron el arranque de la Celeste, pero el ritmo no pudo sostenerse y el empate sin goles dejó al equipo del maestro Oscar Washington Tabárez en el cuarto lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Parecía que la Celeste no iba a demorar mucho en anotar un gol porque el fútbol que estaba exhibiendo era de alta calidad y además, demasiado para un conjunto colombiano que se vio superado en todos los aspectos.

El buen trato de pelota, los pases precisos, la actitud que es un factor clave y a esta altura innegociable para esta selección y el vértigo de varios jugadores importantes marcaron ese inicio de partido en el que parecía que la selección uruguaya le iba a pasar por arriba al equipo visitante.

Colombia no encontraba la reacción y eso en parte se debió a que Uruguay no solo salió a plantear un partido de propuesta ofensiva sino que también cumplió a la perfección el repliegue para evitar los avances del rival en velocidad, uno de sus fuertes.

El fútbol que partía desde el buen pie de los volantes celestes se trasladaba hacia los delanteros uruguayos que parecían iban a tener un partido muy picante porque Giorgian De Arrascaeta empezó enchufado, se contagió Brian Rodríguez y Luis Suárez estaba siendo incontenible para los zagueros colombianos.

David Ospina empezó a ser pieza clave en los cafeteros. El arquero del Napoli evitó el gol celeste en varias oportunidades en una primera parte que solo se jugaba contra el arco de la Abdón Porte.

Y si bien Lucho erró un gol increíble a los 11’ tras una brillante jugada colectiva, a los 22’ anotó, pero se lo invalidaron por fuera de juego.

De todas maneras, Uruguay seguía dominando las acciones y Colombia no reaccionaba. El equipo de Reinaldo Rueda no encontraba juego. La Celeste cerraba bien sus filas y le impedía a Juan Guillermo Cuadrado y a Luis Díaz desbordar por las bandas en velocidad y la visita lo sentía porque Rafael Santos Borré y Radamel Falcao no lograban entrar en partido.

La espectacular atajada de Fernando Muslera. Foto: Leonardo Mainé.

La primera parte se fue sin goles, pero con un claro dominio uruguayo. Al equipo de Tabárez solo le faltó el gol para confirmar su superioridad, pero parecía que esa conquista no iba a demorar.

De todas maneras, era claro que la intensidad del inicio del encuentro iba a ser muy difícil de mantener en el complemento para la Celeste porque además Tabárez ensayó variantes que según dijo luego en conferencia de prensa estaban previstas y Uruguay ya no fue el de un comienzo soñado.

Es que Edinson Cavani y Darwin Núñez no lograron entrar en juego. No pudieron conectar con Nicolás De la Cruz —sustituyó a Giorgian De Arrascaeta lesionado— y con el ingreso de Gastón Pereiro no hubo sorpresas en ataque. Además, Colombia se animó un poquito dentro de su escaso planteo y tuvo una chance clara tras una falla de Ronald Araújo —ingresó tras la lesión de José María Giménez— que obligó a Fernando Muslera a una monumental atajada que salvó el partido porque la visita tuvo ahí el triunfo.

Uruguay no generó situaciones claras en el complemento y el gol otra vez quedó en el debe. La Celeste elevó el nivel de juego colectivo con un inicio de partido espectacular a puro vértigo, intensidad, presión y fútbol, pero nuevamente se fue sin anotar.

Ahora se vienen dos visitas de riesgo ante Argentina y Brasil. Habrá que sumar, pero las chances están intactas, sobre todo si Uruguay vuelve a mostrar el fútbol de los primeros 30’ frente a Colombia. A no apartarse de esa ida. Se puede.

Luis Suárez se lamenta en el partido entre Uruguay y Colombia. Foto: AFP.

La Celeste no tiene descanso y vuelve a entrenar

Complejo Celeste

El plantel del maestro Oscar Washington Tabárez regresa hoy a los trabajos y lo hará en horario vespertino ya pensando en la visita a la selección de Argentina con trabajos regenerativos para los que jugaron anoche y algún movimiento más intenso para los que tuvieron menos minutos. Mañana también habrá práctica por la tarde.

Mañana a Buenos Aires

La delegación de Uruguay entrenará mañana por la tarde en el Complejo Celeste y a la hora 18:00 viajará desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a Buenos Aires, donde el domingo desde la hora 20:30 enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Núñez.