Progreso vs. Defensor Sporting en vivo por Torneo Clausura: el Gaucho debe ganar en su lucha por no descender

Progreso recibe a Defensor Sporting en el Parque Paladino, desde la hora 10:00, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Para el Gaucho del Pantanoso es una oportunidad muy grande poder ganar y acercarse al sueño de salvarse del descenso a la Segunda División Profesional.

El elenco que conduce técnicamente Tabaré Silva busca poder alcanzar su tercera victoria seguida en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 para quedar a cinco puntos de Cerro y Wanderers, quienes en este momento deberían jugar un desempate para saber quién baja a la B. Actualmente, los otros dos que descenderían a la Segunda División Profesional son Danubio y el equipo de la Teja.

El Tuerto atraviesa una situación muy delicada: acumula una racha de cinco partidos sin conocer la victoria entre el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay. La última alegría violeta se dio el pasado 27 de setiembre cuando superó 1-0 a Danubio en el Luis Franzini por la octava fecha del Torneo Clausura.

Progreso vs. Defensor Sporting

Hora: 10:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Paladino.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Nicolas Taran y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Jonathan De León.

VAR: Christian Ferreyra y Héctor Bergaló.

Progreso: Renzo Bacchia; Emiliano Álvarez, Mauro Martin, Hernán Carroso, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal; Gianfranco Trasante, Agustín Ocampo, Nahuel López; Maximiliano Juambeltz. DT: Tabaré Silva.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone; Germán Barrios, Lorenzo Cafaro; Lucas Agazzi, Nicolás Wunsch, Alan Torterolo; Lautaro Navarro. DT: Andrés Rodríguez.