Progreso 1-0 Wanderers en vivo por el Apertura: Nahuel López puso en ventaja al Gaucho

Progreso se enfrenta ante Wanderers por la fecha 12 del Torneo Apertura. El encuentro se disputa desde las 13:00 horas en el Estadio Abraham Paladino y ambos equipos buscan puntos claves para la tabla del descenso.

El anfitrión viene de caer 1-0 frente a Juventud, al tiempo que la visita perdió 2-1 frente a Racing en la jornada anterior.

Primer tiempo

Cuando corrían ocho minutos de juego el anfitrión se puso en ventaja con un gol de Nahuel "Magia" López, que recibió un pase de Agustín Pinheiro y probó con un remate a distancia. El pique previo y la respuesta endeble del arquero Agustín Buffa derivaron en el 1-0 parcial para el equipo de Tabaré Silva.