Cortes en la cabeza, dos cambios obligados y el blooper del arquero de Wanderers ante Progreso

El partido entre Progreso y Wanderers por la fecha 12 del Torneo Apertura se caracterizó por ser accidentado, y lo demostró lo sucedido en el primer tiempo, donde dos futbolistas debieron ser reemplazados por diferentes motivos.

Ayrton Cougo sintió una dolencia muscular que le impidió continuar y Tabaré Silva, que hizo su estreno al mando del Gaucho, tomó cartas en el asunto: mandó a la cancha a Facundo Kidd cuando corrían 39 minutos.

En el último minuto del tiempo reglamentario quien debió salir fue el delantero Joaquín Zeballos, quien disputó una pelota aérea con Federico García y sufrió un corte en la nariz. Mathías Corujo le dio ingreso de inmediato a Mateo Levato.

En el caso del zaguero de Progreso, que también terminó herido, pudo continuar en cancha utilizando una gorra especial.

Tiempo antes, promediando la mitad del primer tramo del encuentro disputado en el Estadio Abraham Paladino, Nahuel "Magia" López, el autor del 1-0 del local, terminó con un corte en el pómulo izquierdo luego de un choque con Nahuel Furtado en la disputa por la posesión.

El blooper del arquero de Wanderers ante Progreso por el Torneo Apertura

Cuando iban nueve minutos de juego Progreso tuvo una asociación colectiva que resultó muy efectiva, pero contó con la complicidad del arquero rival. Agustín Pinheiro, de gran rendimiento en el partido, le cedió un pase preciso a Nahuel López y el extremo probó a distancia con un remate que iba al arco, pero no parecía peligroso.

Sin embargo, el pique previo y la floja respuesta del golero Agustín Buffa derivaron en el gol del Gaucho.

Cuando iban 71 minutos de juego y Progreso estaba en pleno ataque, Buffa salió del área grande, dejó desprotegido el arco y el gol le quedó servido a Santiago Viera, que remató a distancia y falló lo que parecía el 2-0 del anfitrión.