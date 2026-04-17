Albion 0-0 Central Español en vivo por Apertura: el Pionero quiere seguir de racha y sumar por el descenso

Albion recibe a Central Español, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El conjunto Pionero acumula una racha de cinco partidos sin perder, donde suma tres victorias y dos empates, por lo que intentará extenderla esta noche ante el elenco Palermitano.

Primer tiempo

Previa

¿Cuándo fue la última vez que perdió el equipo de Federico Nieves? El pasado 14 de marzo cuando cayó ante Peñarol por 1-0 en el Estadio Centenario. A partir de ese encuentro, Albion, que es uno de los tres ascendidos de esta temporada, derrotó a Juventud de Las Piedras (1-0), a Wanderers (2-1) y a Montevideo City Torque (1-0) e igualó con Defensor Sporting (1-1) y Cerro Largo (2-2).

En esa misma línea, el Pionero querrá pisar fuerte en el Luis Franzini —recinto en el que oficia de local— para extender su buena racha de resultados con el fin de sumar puntos clave para alejarse aún más de la zona roja de la tabla del descenso.

Central Español, otros de los clubes recién ascendidos al círculo de privilegio del fútbol uruguayo, también arriba al Parque Rodó con una buena seguidilla de resultados, ya que su última caída se registró el pasado 21 de marzo cuando el elenco de Pablo de Ambrosio sucumbió ante Montevideo City Torque por 2-1 por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Tras ese duelo, el Palermitano encadenó dos triunfos que fueron 2-1 contra Deportivo Maldonado en el Parque Palermo y el resonante 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central. Los otros dos partidos terminaron en empates: el 3-3 frente a Liverpool y el 2-2 contra Danubio en la pasada jornada.

De esta manera, Central Español querrá sumar tres puntos que son fundamentales con la meta puesta en poder alejarse todavía más de los últimos sitios de la tabla del descenso a la Segunda División Profesional.

Albion vs. Central Español

Hora: 20:00.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Leodan González.

Asistentes: Nicolás Piaggio y Carlos Rocca.

Cuarto: Elias Lorenzo.

VAR: Daniel Rodríguez y Richard Trinidad.

Albion: Sebastián Jaume; Andrés Romero, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Francisco Ginella, Tomás Moschión; Santiago Costa, Carlos Airala; Álvaro López, Agustín Vera. DT: Federico Nieves.

Central Español: Samuel Rodríguez; Luciano Fernández, Ernesto Aramburú, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Franco Muñoz, Máximo Alonso, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona. DT: Pablo de Ambrosio.