Peñarol y Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay: hora y dónde ver en vivo el estreno de ambos en el torneo

Luego de la polémica por la fijación del escenario en el que se iba a jugar el partido, Peñarol y el Montevideo City Torque hacen su estreno en la Copa AUF Uruguay 2026 esta noche desde la hora 20:15 en el Estadio Centenario en la primera fecha del Grupo A del torneo que este año cambió su formato.

El equipo de Diego Aguirre, que viene de un empate sin goles con Deportivo Maldonado el sábado en el Campus Municipal fernandino, presentará una convocatoria con muchos suplentes y juveniles que tendrán su chance ya que el entrenador le dará prioridad a la cuarta fecha.

Es que en esa jornada, el Mirasol tendrá nada menos que el clásico frente a Nacional el domingo 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo y la meta está en sumar de a tres, por eso la Fiera le dará descanso a muchos integrantes del plantel principal del Carbonero.

Pero en medio de la planificación del clásico a Peñarol le aparece este estreno en la Copa AUF Uruguay que en 2025 conquistó por primera vez tras vencer en la final a Plaza Colonia por 2 a 0 en el Estadio Centenario.

Y del otro lado, el Carbonero tendrá a un Montevideo City Torque que viene con mucho viento en la camiseta porque tras eliminar a Tigre se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana y además, arrancó el Torneo Clausura con puntaje perfecto con dos triunfos y un partido pendiente, precisamente el de la primera fecha frente a Peñarol que se suspendió el sábado 8 de agosto por fallas en la red de iluminación del Estadio Charrúa.

Hay que ver qué decisión toma Marcelo Méndez respecto a la convocatoria y si el entrenador decide darle descanso a algunos titulares o va con todo para comenzar este certamen con el pie derecho.

En Peñarol está claro que hoy jugarán muchos suplentes y varios juveniles estarán en el banco de suplentes porque el foco del Mirasol está puesto en el clásico del próximo domingo.

Peñarol vs. Montevideo City Torque

COPA AUF URUGUAY - GRUPO A

Hora: 20:15

Cancha: Estadio Centenario

Televisa: DSports Uruguay+ / DGO

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Marcos Rosamen y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis