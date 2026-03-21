Peñarol vs. Cerro por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Lo que tiene Peñarol es la misión de asegurarse el liderazgo del Torneo Apertura por al menos una fecha más. Para intentar lograrla deberá enfrentarse hoy ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El partido está fijado para las 19:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo y se podrá ver en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV. Por resolución del Ministerio del Interior no habrá público visitante al ser considerado un encuentro de alto riesgo.

El equipo de Diego Aguirre, que viene de derrotar 1-0 a Albion sin una gran muestra de funcionamiento, sabe que el desafío está en comenzar a repuntar desde el juego cuando solo restan algunas semanas para el comienzo de la Copa Libertadores. Por ese motivo se produce la vuelta de Sebastián Britos al arco en reemplazo de Washington Aguerre, que tiene dos fechas de suspensión a cumplir en el plano continental.

Sebastián Britos, arquero de Peñarol, durante el clásico de la Supercopa frente a Nacional. Foto: Leonardo Mainé | El País

En cuanto al resto de la oncena, es probable que el Mirasol repita la mayoría del equipo, a excepción de Jesús Trindade y Gastón Togni, quienes serían reemplazados por Leandro Umpiérrez y Luis Angulo. La mira parece apuntar a romper líneas y ganar profundidad con dos extremos bien abiertos en un esquema 4-2-3-1 que el entrenador considera uno de sus predilectos.

Luis Angulo celebrando el gol de Peñarol ante Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Del otro lado se encuentra el albiceleste, que aún no conoce la victoria en seis fechas, tiene solo dos puntos de 18 posibles y acaba de sufrir la salida del técnico Nelson Abeijón. Alejandro Apud sellará su retorno una vez que regrese de un curso FIFA, por lo que la dupla técnica interina de hoy estará conformada por Álvaro Pintos y Jorge “Coco” Rodríguez.

Por todo lo dicho, la victoria se le hace impostergable pensando en la tabla de promedios y hoy desea dar un golpe sobre la mesa.

Peñarol, que a juzgar por los dichos de su técnico cree que una buena Libertadores “es ser campeón”, busca comenzar a elevar el desempeño colectivo antes de ingresar en una instancia clave.

Peñarol vs. Cerro por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Luis Angulo; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Rodolfo Sena; Jairo Amaro, Emiliano Sosa, Brahian Alemán; Cristian Barros, Bruno Morales, Tiago Rijo. DT: Álvaro Pintos.

Hora: 19:30

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. Disney+ y Antel TV en streaming.

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Leodán González y Santiago Fernández.