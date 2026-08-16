Peñarol vs. Central Español por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde ver un partido que es bisagra

Es un partido que promete y de eso no hay dudas porque los dos viven un buen presente que quieren confirmar esta tarde desde las 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol recibirá a Central Español, un rival al que todavía no le pudo ganar en lo que va de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya.

Con algunas bajas importantes pero también con varios regresos esperados, el equipo de Diego Aguirre buscará seguir demostrando si realmente el inicio del segundo semestre lo tiene con un buen rendimiento colectivo o si suma otro traspié ante un palermitano que viene con viento en la camiseta y con confianza porque ya sabe lo que es ganar en un escenario como este.

El Mirasol, que viene de ser campeón del Torneo Intermedio con goleada incluida frente a Wanderers por 5 a 1 el miércoles 5 de agosto en el Estadio Centenario, aún no pudo debutar en el Clausura porque hace ocho días se suspendió el partido que debía jugar frente al Montevideo City Torque por fallas en la red de iluminación del Estadio Charrúa y es por eso que recién hoy hará su estreno en este certamen.

Del otro lado tendrá a un Central Español que al igual que en el Torneo Apertura, viene tras un debut con victoria porque en la primera fecha derrotó a Progreso por 1 a 0 con un golazo de Isaac Méndez en el Parque Palermo, donde el equipo de Diego Osella cortó una racha de cuatro juegos sin triunfos.

¿Cuál había sido la última victoria del conjunto palermitano antes de vencer al Gaucho del Pantanoso? La que consiguió frente a Peñarol en la tercera fecha del Torneo Intermedio por 1 a 0 y como visitante en el Estadio Campeón del Siglo, en un encuentro que al aurinegro le costó las expulsiones de Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo en una derrota que provocó que el plantel Carbonero se fuera silbado por sus hinchas.

Diego Aguirre durante la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

De todas maneras y con lo mostrado tras el regreso de la actividad oficial luego del parate por el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, esa versión del Mirasol parece haber quedado atrás, al menos por lo hecho en las últimas tres presentaciones.

Es que luego de empatar con Racing 1-1 en el Estadio Centenario el domingo 12 de julio por la quinta fecha de la Serie A del Intermedio en lo que fue el regreso al fútbol para el Carbonero, el equipo de Diego Aguirre hilvanó tres triunfos al hilo —Boston River, Cerro Largo y Wanderers— con un saldo de 11 goles a favor y solo dos en contra.

El desafío para Peñarol será sostener ese buen juego colectivo de un equipo que no tendrá a Nahuel Herrera tras la lesión que sufrió el zaguero de 21 años en un dedo del pie luego de un pisotón en un entrenamiento del plantel en el Campeón del Siglo.

Todo hace indicar que el lugar del rosarino lo ocupará Maximiliano Olivera, quien regresa a la actividad luego de 35 días sin jugar por un desgarro que sufrió el domingo 12 de julio en aquel mencionado encuentro frente a Racing.

Y según pudo saber Ovación, la intención del entrenador de Peñarol es mantener el sistema táctico que tan buen resultado le dio en la final del Intermedio, es decir, con línea de tres defensores.

Maxi Olivera, capitán de Peñarol, en conferencia de prensa. Foto: Natalia Rovira.

Esa zona del campo de juego tendrá a Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y a Maximiliano Olivera.

En el arco estará Washington Aguerre, como carrilero por la derecha aparecerá Javier Cabrera y por la izquierda Thiago Espinosa, quien se ganó su lugar en el equipo tras un gran debut en la final del Intermedio con gol incluido.

En la mitad de la cancha jugarán el “Indio” Nicolás Fernández junto a Eduardo Darias, más adelantado aparecerá el argentino Leonel Jaime y en la delantera aurinegra estarán Abel Hernández y Matías Arezo.

Un punto a tener en cuenta en Peñarol es el de los jugadores que tienen cuatro amarillas que son el “Indio” Fernández, Leandro Umpiérrez y Luis Angulo, quienes en caso de recibir una no podrán estar en la tercera fecha frente a Deportivo Maldonado, que será el juego previo al clásico de la cuarta jornada ante Nacional, el domingo 30 de agosto a la hora 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo.

Por el lado de Central Español, el equipo de Diego Osella no tiene a ningún jugador comprometido aunque hay cuatro futbolistas con tres como Marcos Montiel, Isaac Méndez, Lucas Pino y César Nunes.

El palermitano, que viene de vencer a Progreso, está bien posicionado en la Tabla Anual. Ya se olvidó del descenso y no solo eso, busca su lugar en una de las copas internacionales de cara a la temporada 2027.

Pero para eso tiene que seguir sumando y hoy va por un nuevo triunfo ante un equipo al que ya le ganó en las dos oportunidades en las que lo enfrentó este año.

El festejo de los jugadores de Central Español tras el triunfo ante Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

La racha positiva de Central Español frente a Peñarol

Ni el más optimista de los hinchas de Central Español soñaba con un regreso tan estelar a la Primera División. Bajo la conducción técnica de Pablo de Ambrosio, el palermitano tuvo un gran Torneo Apertura que incluyó triunfos ante los dos grandes.

En la segunda fecha de ese certamen y en el Campus Municipal de Maldonado, Central sorprendió y derrotó a Peñarol por 2 a 1 el sábado 14 de febrero con goles de Guillermo Gandolfo y Lucas Pino, mientras que Matías Arezo descontó para el Mirasol.

No conforme con eso, en la tercera fecha del Torneo Intermedio el equipo de Palermo visitó el Estadio Campeón del Siglo y se llevó la victoria por 1 a 0 con un solitario gol de Lucas Pino en tiempo de adición en un partido que tuvo de todo pero que marcó un nuevo triunfo de Central, que ya tenía al argentino Diego Osella como entrenador luego de la sorpresiva e inesperada salida de Pablo de Ambrosio.

Con todos esos condimentos de la estadística, con el momento de uno y otro, la mesa está servida para un partido que es bisagra para Peñarol, que en su casa y ante su gente, buscará cortar la mala racha ante Central Españo, ganar, comenzar el Torneo Clausura con victoria y volver a liderar la Tabla Anual que desde este sábado tiene Racing como puntero tras el triunfo frente a Nacional en el Estadio Centenario.

Thiago Espinosa celebra su gol en Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. Central Español

TORNEO CLAUSURA

Cancha: Estadio Campeón del Siglo

Hora: 18:30

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz

Cuarto árbitro: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

Peñarol

Washington Aguerre

Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera

Javier Cabrera, Eduardo Darias, Roberto Fernández, Thiago Espinosa

Leonel Jaime

Matías Arezo, Abel Hernández

D.T. Diego Aguirre